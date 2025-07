Clube gigante é recebido com protestos no aeroporto após derrota no Brasileirão

O Palmeiras derrotou o Atlético-MG neste domingo por 3 a 2, pelo Brasileirão. A partida foi no Allianz Parque, e o Verdão dominou a partida. Hulk ainda marcou dois golaços de falta, mas não foi o suficiente. Após a partida, o Galo foi recebido com protestos no aeroporto.

Com o resultado, o Verdão chega a 26 pontos e retorna ao G4, enquanto Abel Ferreira terá um pouco mais de calma para mudar a equipe. O Atlético-MG, por sua vez, estaciona na 9° colocação e vê Cuca pressionado por resultados.

Na madrugada de segunda-feira (21), o Atlético-MG pousou em Belo Horizonte e foi recebido com protestos de torcedores organizados. Hulk, capitão do time, conversou com os torcedores, e em certo momento o clima não foi nada amistoso. Veja abaixo.

Atlético-MG foi recebido com protestos no aeroporto (Foto: Reprodução redes sociais)

Veja vídeo do protesto da torcida do Atlético-MG após derrota no Brasileirão

Como foi o jogo

O Palmeiras foi melhor em boa parte da primeira etapa pelo Brasileirão. Vitor Roque se mostrou bastante participativo. Aos 22, o atacante arriscou de fora da área, com força, mas Everson fez a defesa.

Ainda no primeiro tempo, Gabriel Menino foi substituído, por não estar bem, além de ter sido amarelado. O volante não gostou nada disso, saiu diretamente para o vestiário, sem conversar com a comissão técnica.

Aos 32 minutos, o Palmeiras transformou os ataques em gol. Piquerez cobrou o escanteio na primeira trave, e Lucas Evangelista cabeceou para o gol.

Hulk, conseguiu empatar em lance genial. Aos 41, o camisa sete do Atlético cobrou falta no ângulo, marcando um belo gol.

Facundo Torres arriscou de longe, com força, e Everson fez bela defesa, evitando o segundo gol do Palmeiras.

O Palmeiras já começou melhor na segunda etapa pelo Brasileirão. Logo aos cinco minutos, o alviverde marcou o segundo, em gol contra de Júnior Alonso, após finalização de Vitor Roque.

Facundo aos 14 minutos recebeu na direita, cortou para o meio e bateu com força para o gol. Everson fez ótima defesa para desviar para escanteio.

O Atlético não conseguiu reagir e viu o Palmeiras ampliar ainda mais o placar. O Verdão marcou aos 31, com Maurício, em vacilo de Rômulo. O meia recebeu dentro da área, com o gol livre e marcou o terceiro gol palmeirense.

Nos acréscimos, Hulk teve nova chance em cobrança de falta. O camisa sete soltou o pé e acertou um foguete na gaveta, para encostar no placar.