Flamengo tem seis desfalques contra o Fluminense; veja provável escalação

Filipe Luís encara problemas para definir a escalação do Flamengo para o clássico contra o Fluminense neste domingo (20), às 19h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro tem seis desfalques para o duelo no Maracanã, e o técnico tem dilema a resolver no ataque.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo fatura milhões com venda de Ríos, do Palmeiras ao Benfica

A surpresa entre as ausências é Nico de la Cruz, que volta a ficar fora após retornar de lesão e entrar em campo nas últimas três partidas. O Fla trata a situação do uruguaio, que convive com problemas físicos, com cautela e não informou nova contusão

Ademais, Bruno Henrique cumpre suspensão automática por levar o terceiro cartão amarelo diante do Santos. Alex Sandro e Ayrton Lucas, que deixaram o jogo contra o São Paulo lesionados, e Michael, com dores no tornozelo, também não vão para o Fla-Flu. Além deles, Erick Pulgar segue tratando a fratura no pé direito sofrida no Mundial de Clubes, diante do Bayern de Munique.

continua após a publicidade

Apesar dos desfalques, o Flamengo conta com o retorno de Pedro à lista de relacionados. O camisa 9 ficou fora das partidas contra São Paulo, no último sábado (12), e Santos, na última quarta-feira (16), ambas também pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Tricolor Paulista, o técnico Filipe Luís criticou a postura do jogador durante os treinamentos da semana passada e informou que não o relacionou por indisciplina.

➡️ Jogador do Flamengo assina pré-contrato com o Cruzeiro

A presença do centroavante gera dilema no ataque rubro-negro. Com a suspensão de Bruno Henrique e a lesão de Michael, abre-se uma lacuna na ponta esquerda da equipe. Caso mantenha a estrutura do time utilizada nos últimos jogos, com Gonzalo Plata centralizado, a tendência é que Everton Cebolinha ganhe vaga entre os titulares.

continua após a publicidade

As atuações recentes do camisa 11, contudo, não animam a torcida. Outra opção seria deslocar Plata para o lado do campo — posição de origem do equatoriano — e escalar um dos atacantes de área. Assim, Pedro, Juninho e Wallace Yan surgem como possibilidades.

Escalação do Flamengo contra o Fluminense

Com seis desfalques e Pedro à disposição, Filipe Luís deve mandar o Flamengo a campo para encarar o Fluminense com o seguinte time: Rossi; Wesley, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Varela; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Everton Cebolinha.

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo