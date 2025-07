Gonzalo Tapia é apresentado pelo São Paulo e explica suas características

Gonzalo Tapia foi apresentado oficialmente pelo São Paulo nesta segunda-feira, dia 21 de julho, no SuperCT. O jogador chega para suprir uma lacuna no setor ofensivo do Tricolor Paulista, sendo um pedido de Hernán Crespo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Na sua apresentação, Gonzalo Tapia se apresentou à torcida são-paulina e explicou como atua e como pode ajudar o time.

- Eu não tenho uma posição fixa. Posso jogar como ponta, mais pelo lado, pelo meio. Começo onde a comissão técnica achar melhor - explicou Gonzalo.

➡️ São Paulo define a programação da semana

Gonzalo Tapia também falou sobre seus primeiros momentos com a camisa do São Paulo. O jogador estreou no sábado, antes de ser apresentado, contra o Corinthians. Com a camisa 14, disputou cerca de 12 minutos de jogo e destacou a torcida. Para ele, o São Paulo é um time visto como gigante por ele desde sempre e isso pesou na sua decisão.

continua após a publicidade

- Eu tive uma conversa com Galoppo (ex-atleta tricolor) no River, ele me falou maravilhas do clube, mas no fim das contas isso nem era necessário, o São Paulo é um clube gigante no Brasil e na América do Sul, e eu nem precisava perguntar sobre o clube - completou Tapia.

Tapia vestirá a camisa 14 (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Tapia falou sobre Hernán Crespo

Hernán Crespo foi citado nas falas de Gonzalo Tapia também. De acordo com o chileno, ele já conhecia tanto o treinador quanto sua equipe, destacando também que está entendendo cada vez mais a forma na qual trabalha.

continua após a publicidade

- Eu já conhecia ele, já conhecia a sua comissão técnica, ele me passou o que quer que eu faça dentro da equipe e com o passar dos dias de treinamento eu vou entender melhor o jogo e a equipe - disse.

Gonzalo Tapia chegou com contrato até a metade do ano. O jogador foi emprestado pelo River Plate e terá uma cláusula de compra no seu contrato.