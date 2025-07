Jogador da Série D é atingido por linha de pipa durante partida; veja o vídeo

Um episódio inusitado e perigoso marcou a vitória do Maranhão Atlético Clube (MAC) por 3 a 0 sobre o Maracanã (CE), no último sábado (19), pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Igor Nunes foi atingido por uma linha de pipa no pescoço durante o segundo tempo da partida, realizada no Estádio Castelão, em São Luís (MA).

continua após a publicidade

➡️ AO VIVO: Acompanhe a segunda-feira (21) do mercado da bola no futebol brasileiro

O lance aconteceu aos 47 minutos do segundo tempo. As imagens mostram o jogador caindo no gramado e sendo imediatamente atendido, enquanto o árbitro Jailton Moura Silva Filho interrompia a partida.

Na súmula, o árbitro registrou o ocorrido e informou que o jogador "enroscou o seu pescoço em uma linha de pipa que caiu no campo de jogo vinda de fora do estádio". Ainda segundo o documento oficial, Igor Nunes precisou de atendimento médico no gramado, mas conseguiu se recuperar e voltou ao jogo sem apresentar ferimentos mais graves.

continua após a publicidade

Além do caso envolvendo Igor Nunes, o árbitro relatou que precisou interromper a partida diversas vezes ao longo dos 90 minutos para retirada de outras pipas que caíam dentro do estádio.

- Ainda em tempo, informo que paralisei a partida diversas vezes para a retirada de diversas pipas no decorrer do jogo - declarou o arbitro na súmula da partida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Pipas são proibidas no entorno do Castelão em dias de jogos

Apesar de parecer um incidente isolado, o uso de pipas nas imediações do Castelão é alvo de legislação estadual. Um decreto do governo do Maranhão (Decreto nº 38.234) proíbe a prática de soltar pipas nas redondezas do estádio em dias de eventos esportivos, justamente para evitar situações de risco como a registrada neste sábado.