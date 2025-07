O Vasco da Gama trabalha nos bastidores para reforçar seu elenco e, ao mesmo tempo, administrar a transição de jovens da base para o profissional. O clube negocia o retorno antecipado do volante Barros, que atualmente está emprestado ao América-MG, e também estuda emprestar promessas que estão no limite da idade permitida no sub-20.

continua após a publicidade

➡️ Vasco busca zagueiro, mas encontra dificuldades no mercado

Segundo apuração do Lance!, o clube está em tratativas com o América-MG para trazer Barros de volta ainda nesta janela de transferências. O jogador já foi comunicado sobre o interesse do Vasco, e demonstrou vontade de retornar a São Januário. A negociação depende agora da definição dos termos com o clube mineiro.

Barros em treino do Vasco (Foto: Daniel Ramalho/VASCO)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Barros é um dos destaques do América-MG e soma 26 partidas pelo clube mineiro nesta temporada, com cinco gols marcados. Apesar de ser volante de origem, também foi utilizado como zagueiro em algumas ocasiões na Série B, demonstrando versatilidade e espírito coletivo — características valorizadas pela comissão técnica vascaína.

continua após a publicidade

➡️ Vasco avança para renovar contrato com Rayan

A expectativa é que o retorno se concretize em breve, o que representaria mais uma opção para o técnico Fernando Diniz na sequência da temporada.

➡️ Thiago Mendes elogia Diniz e revela fator para aceitar o Vasco: ‘Mudar tudo’

Jovens da base podem ser emprestados

Enquanto isso, a diretoria também planeja movimentações envolvendo atletas da base. Jogadores que estão próximos do limite de idade permitido no sub-20 devem ser emprestados para ganhar experiência no futebol profissional, sem cláusula de opção de compra, mantendo o vínculo com o Vasco. Entre os nomes cotados estão o lateral-direito Paulinho e o zagueiro Lyncon.

continua após a publicidade

➡️ Conmebol abre processo disciplinar contra Piton após expulsão em Del Valle x Vasco

A ideia é que esses jovens ganhem minutagem em outras equipes, se desenvolvam em um ambiente competitivo e retornem mais prontos para integrar o elenco principal futuramente.