Vasco suspende empréstimo de jogador da base

Melou o empréstimo de Paulinho lateral-direito do Vasco, para o Volta Redonda. O jogador retornou ao Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira (18). A informação sobre a suspensão do empréstimo de Paulo Ricardo foi publicada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

Segundo apuração, o Vasco conseguiu interromper o empréstimo porque Paulinho ainda não havia assinado contrato com o Voltaço. Tanto o jogador quanto o Voltaço foram pegos de surpresa com a decisão repentina da diretoria cruz-maltina.

A permanência de Paulinho em São Januário pode estar ligada à indefinição contratual envolvendo Puma Rodríguez. O lateral uruguaio tem vínculo com o clube apenas até o fim da temporada e não foi relacionado para o último jogo, contra o Grêmio. As conversas pela renovação estão paradas, o que pode abrir espaço para Paulo Ricardo ganhar mais minutos sob o comando de Fernando Diniz.

Lyncon, também da base, segue de saída

Enquanto Paulinho permanece no Vasco, outro jogador da base terá destino diferente. O zagueiro Lyncon, de 20 anos, continua com a transferência encaminhada para o Volta Redonda. O clube de São Januário arcará com 100% dos salários do defensor durante o período de empréstimo. Lyncon tem contrato com o Vasco até dezembro de 2026 e já disputou quatro partidas como profissional. Em 2024, ele marcou o gol da vitória vascaína contra o Internacional, em pleno Beira-Rio.

A ideia do empréstimo de Lyncon é que o zagueiro ganhe minutagem em outras equipes, se desenvolvam em um ambiente competitivo e retornem mais prontos para integrar o elenco principal futuramente.