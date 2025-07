Gerson provoca Fluminense após vitória do Flamengo no clássico

O meia Gerson provocou o Fluminense após a vitória do Flamengo por 1 a 0 no clássico do último domingo (20), no Maracanã. Em uma postagem nas redes sociais, o jogador escreveu: "Tudo normal no RJ", em tom de deboche com o resultado do confronto.

Provocação de Gerson após Fla-Flu (Foto: Reprodução/Instagram)

Revelado nas categorias de base do próprio Fluminense, Gerson não esconde sua forte identificação com o Flamengo, clube pelo qual conquistou títulos importantes e ganhou destaque nacional. Apesar da origem tricolor, o meia se consolidou como ídolo da torcida rubro-negra nos últimos anos. Recentemente, Gerson deixou o Rubro-negro para jogar pelo Zenit, da Rússia.

Gerson foi vendido pelo Fluminense em 2015 para a Roma, da Itália (Foto: Divulgação)

Flamengo x Fluminense: como foi o jogo?

O primeiro tempo no Maracanã teve desempenho apático de Flamengo e Fluminense. O Rubro‑Negro controlou a posse e ocupou o campo de ataque, mas não levou perigo e sequer chutou ao gol defendido por Fábio.

Por sua vez, o Tricolor se postou de forma compacta, explorou o contra‑ataque e foi mais incisivo, ainda que sem criar oportunidades claras. A única finalização exigindo intervenção de Rossi saiu dos pés de Bernal, já nos minutos finais da etapa inicial, em chute de fora da área que ficou nas mãos do argentino.

O jogo voltou do intervalo no mesmo ritmo, com o Flamengo trocando passes no campo do Flu, mas sem objetividade. A primeira boa chance veio aos 12 minutos, quando Luiz Araújo cobrou escanteio e Léo Ortiz cabeceou para defesa de Fábio.

A partida seguiu morna até os minutos finais, mas as substituições de Filipe Luís fizeram a diferença. Já aos 38'/2ºT, Juninho enfiou bola nas costas da zaga tricolor e acionou Pedro, que deixou Freytes caído e bateu para defesa de Fábio. No lance seguinte, Luiz Araújo cobrou escanteio, Léo Ortiz desviou, e o camisa 9 rubro-negro abriu o placar no Maracanã, no retorno dele ao time após ser afastado por indisciplina.

O Fluminense buscou ter a bola nos acréscimos, com Renato desfazendo o esquema de três zagueiros, mas não conseguiu levar perigo ao gol de Rossi. Assim, vitória do Flamengo no Maracanã.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FLUMINENSE

15ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 20 de julho, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gols: Pedro, aos 39'/2ºT (1-0).

🟨 Cartões amarelos: Léo Pereira, Allan e Pedro (FLA); Canobbio (FLU);

🟥 Cartão vermelho: -

🏟️ Público presente: 58.416 pessoas.

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Danilo (Viña, aos 37'/2ºT), Léo Ortiz e Léo Pereira; Jorginho, Allan (Evertton Araújo, aos 37'/2ºT) e Arrascaeta (Pedro, aos 27'/2ºT); Luiz Araújo, Wallace Yan (Juninho, aos 15'/2ºT) e Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves, aos 15'/2ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Ignácio (Soteldo, aos 43'/2ºT), Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal; Martinelli (Hércules, aos 19'/2ºT) e Lima (Nonato, aos 32'/2ºT); Canobbio (Serna, aos 19'/2ºT) e Everaldo (John Kennedy, aos 32'/2ºT).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).