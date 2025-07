Fortaleza tenta contratação de Danilo Barbosa, do Botafogo

O Fortaleza abriu negociações com o Botafogo pelo empréstimo do volante Danilo Barbosa para o restante da temporada. O nome é uma indicação do técnico Renato Paiva, que deixou o Alvinegro após o Mundial e acertou com o Leão do Pici para o lugar de Juan Pablo Vojvoda.

Danilo Barbosa, de 29 anos, ainda não está convencido quanto a ideia de deixar o Rio de Janeiro, onde está desde o segundo semestre de 2022. Ele tem outras sondagens de clubes da Série A.

A posição é tratada como prioridade pelo Fortaleza para a atual janela de transferências, que fechará no dia 2 de setembro. O Leão do Pici chegou a abrir negociações com outros atletas, mas não conseguiu avançar em nenhuma conversa. Danilo é alvo antigo, desde o início de 2025.

O camisa cinco tem contrato com o Glorioso apenas até o fim da temporada e já pode assinar pré-contrato. Havia a expectativa por maior minutagem após a venda de Gregore, mas o Botafogo acelerou as buscas e encaminhou acordo com Danilo, do Nottingham Forest, seu companheiro nos tempos de Palmeiras.

Pelo Botafogo, Danilo Barbosa soma 110 jogos, com sete gols e duas assistências. Em 2025, são apenas 14 exibições contando Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes.

