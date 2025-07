Internacional estende contrato com atacante por mais um ano

A novela da permanência de Vitinho já terminou há mais de duas semanas. Mas nesta sexta-feira (18), o Internacional comunicou a extensão do contrato com o atacante por mais um ano. A permanência do camisa 28 se deve à ampliação de normativa da Fifa que permite a jogadores contratados por times russos ou ucranianos a atuarem em outros países enquanto a guerra iniciada em 2022 não terminar.

Vitinho está no departamento médico colorado. No dia 1º de junho, na partida contra o Fluminense, pela 11ª rodada do Brasileirão, ele lesionou o cotovelo esquerdo. O retorno é previsto para agosto.

Atleta pode ficar em definitivo

O atleta chegou ao Beira-Rio por empréstimo de seis meses no começo do ano. Com a prorrogação da regra da Fifa, Vitinho teve seu contrato estendido até 30 de junho de 2026. A data é a mesma do final do seu contrato com o Dínamo de Kiev-UCR.

Ou seja, a partir de janeiro, o jogador poderá assinar pré-contrato com qualquer clube. Se atleta e Alvirrubro entrarem em acordo, ele ficaria no Beira-Rio sem custos com os direitos econômicos. O cenário agradaria tanto à direção colorada quanto a Vitinho e seu estafe.

O que é a normativa da Fifa

Em vigor desde março de 2022 como uma regra temporária, a norma da Fifa permite que os estrangeiros com contratos com clubes na Rússia ou na Ucrânia atuam em outros países. O último prazo havia terminado no fim de junho e foi renovado por mais um ano pela Fifa, se encerrando no dia 30 de junho de 2026.

Segundo a Fifa, "isso garante que tais decisões sejam tomadas de forma tempestiva e transparente, ajudando a prevenir abusos e proporcionando clareza jurídica a todas as partes".