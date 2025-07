Ex-Bayern e Flamengo, Rafinha anuncia aposentadoria do futebol

Ex-Bayern de Munique, Coritiba, Flamengo, Grêmio e São Paulo, Rafinha anunciou a aposentadoria do futebol nesta segunda-feira (21), durante participação no programa "Seleção SporTV". O agora ex-lateral-direito estava sem clube desde que rescindiu com o Coxa, em março, em segunda passagem frustrada que durou apenas 85 dias.

Desde que deixou o clube alviverde, Rafinha vinha atuando em nova função. Ele estreou como comentarista em abril, pela "TNT Sports", e participou de transmissões da Champions League. Depois, foi contratado pelo "Sportv" e comentou jogos do Mundial de Clubes.

Carreira de Rafinha

Natural de Londrina, no Paraná, Rafinha iniciou a sua trajetória profissional no Coritiba. Depois de dois anos de destaque no Brasil, se transferiu para o Schalke 04, clube pelo qual disputou cinco temporadas completas. Após uma breve passagem pelo Genoa, da Itália, retornou à Alemanha para representar o Bayern de Munique. Pelo gigante da Baviera, entre 2011 e 2019, Rafinha construiu uma trajetória absolutamente vitoriosa e se tornou ídolo. Entre os títulos mais proeminentes deste período, estão a UEFA Champions League 2012/2013, o Mundial de Clubes de 2013 e sete edições do Campeonato Alemão.

De volta ao Brasil, Rafinha venceu a Copa Libertadores da América e o Brasileirão pelo Flamengo, no histórico ano de 2019. Ainda passou por Grêmio, São Paulo e Coritiba, conquistando os títulos do Campeonato Gaúcho, pelo Imortal, e da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil, pelo Soberano. Ele também representou a Seleção Brasileira nas Olimpíadas de 2008.

