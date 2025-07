São Paulo tem novidade com lateral promessa de Cotia

Maik, lateral-direito visto como promessa pelo São Paulo, se apresentou com o elenco profissional nesta segunda-feira (21) e treinou sem restrições. Isso é visto como uma notícia positiva ao Tricolor que lida com uma limitação de laterais no elenco.

No final de junho, Maik sofreu uma lesão muscular na coxa direita diagnosticada, durante uma partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.

Com a saída de Igor Vinícius, negociado com o Santos, existia uma chance de uma passagem para Maik abrir no profissional. Maik é bastante bem-visto pela comissão técnica na Barra Funda e é tratado como posto de promessa desde as categorias inferiores.

A melhora de Maik e sua integração nos treinos é visto como algo positivo. É possível que o jogador comece a ganhar espaço com os mais velhos.

São Paulo renovou o contrato de Maik

De olho no futuro, o São Paulo renovou o contrato de Maik recentemente. Igor Feliberto e o atacante Paulinho tiveram seus vínculos renovados na mesma época.

O paulistano Maik, que chegou a Cotia aos dez anos de idade, foi relacionado para o time profissional duas vezes. Também com 20 anos, renovou até 31 de maio de 2028. Desde o Campeonato Paulista, entrou na mira da comissão tricolor, ainda com Zubeldía no comando.

Maik foi relacionado no profissional pela primeira vez neste ano (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo busca um lateral-direito no mercado

O São Paulo busca um lateral-direito no mercado desde a saída de Igor Vinícius. O Tricolor tem analisado algumas opções no mercado, mas ainda não fez nenhuma proposta.

A intenção do Tricolor é ir atrás de um jogador que seja viável economicamente falando, seja como empréstimo ou livre no mercado, e que tenha uma folha salarial condizente com a realidade.

