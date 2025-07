Atlético-MG se aproxima de acerto com Biel por empréstimo

O Atlético-MG está muito próximo de concretizar mais um reforço para a temporada. O atacante Biel, do Sporting (POR), deve reforçar o clube mineiro. O contrato será de empréstimo por um ano, com obrigação de compra no fim do vínculo.

A informação foi adiantada pelo Uol e confirmada pelo Lance! O atacante não vinha tendo espaço no Sporting, que buscava negociar o atleta. O Atlético não era o único brasileiro na disputa.

Biel fez sete partidas na última temporada pelo Sporting, sem marcar nenhum gol. O atacante tem 24 anos, e acumula passagens por Fluminense, Grêmio e Bahia.

Cuca foi questionado sobre a contratação, após a derrota contra o Palmeiras. O treinador do Atlético afirmou não ter conhecimento sobre a negociação e evitou comentar no assunto.

Palmeiras x Atlético

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 X 2 ATLÉTICO-MG

15ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 20 de julho de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

🥅 Gols: Lucas Evangelista (32'/1°T) (1 a 0); Hulk (41'/1°T) (1 a 1); Júnior Alonso (c) (5'/2°T) (2 a 1); Mauricio (31'/2°T) (3 a 1); Hulk (46'/2°T) (3 a 2)

🟨 Cartões amarelos: Aníbal Moreno e Bruno Fuchs (PAL); Gabriel Menino, Rômulo (CAM), Lyanco (CAM) e Hulk (CAM);

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🏁VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Allan), Lucas Evangelista e Mauricio (Emiliano Martínez); Felipe Anderson (Ramón Sosa), Facundo Torres (Veiga) e Vitor Roque.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Éverson; Natanael (Saravia) , Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana (Caio Paulista); Alan Franco, Gabriel Menino (Rômulo), Igor Gomes (Bernard) e Gustavo Scarpa (Júnior Santos); Hulk, Rony.