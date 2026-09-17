Ingleses enlouquecem com gol de Rayan na Liga Europa: 'Ele terá'

O Bournemouth estreou pela Liga Europa na tarde desta quinta-feira (17), com uma vitória sobre o Real Sociedad por 2 a 1, com gols de Adrien Truffert e Rayan. A atuação do brasileiro mais uma vez virou motivo de destaque entre os ingleses.

⭐ 20 anos de Rayan: o que mudou em um ano para o prodígio brasileiro

Veja o gol de Rayan em Real Sociedade x Bournemouth

Rayan recebeu um cruzamento preciso de Alex Scott e cabeceou para as redes, fazendo 2 a 0. O gol marcou a estreia do atacante em competições da Uefa e também o primeiro jogo do Bournemouth em torneios continentais.

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Tradução: Que cabeçada brilhante do Rayan. Ele terá seu nome nos livros de história!

Tradução: Rayan é quem ele pensa que é. Que jogador

Tradução: Esse cara Rayan é um craque

Tradução: Gol fantástico em todos os sentidos. A bola do Scott é divina, e quanto ao Rayan… bem, meus seguidores já devem saber que isso é dinheiro vivo.

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Liverpool mira Rayan e pode pagar até € 150 milhões

O Liverpool entrou na disputa pelo atacante Rayan, do Bournemouth, e pode ter de pagar até 150 milhões de euros para contratá-lo. O interesse do clube inglês se dá principalmente como uma tentiva de substituir Mohamed Salah na ponta direita.

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O Bournemouth contratou Rayan junto ao Vasco em janeiro de 2026 por 35 milhões de euros, aproximadamente R$ 220 milhões na cotação da época. Menos de um ano depois, seu vínculo foi estendido até junho de 2031 e a cláusula de rescisão foi fixada em 150 milhões de euros, cerca de R$ 892 milhões. Contudo, segundo o jornal inglês The Athletic, a cláusula de rescisão do brasileiro só entra em vigor em 2027.

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Rayan em ação pelo Bournemouth contra o Real Sociedad (Foto: ANDER GILLENEA/AFP)

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