Filipe Luís chama atenção após jogo do Monaco: 'Avassalador'

Comandado por Filipe Luís, o Monaco venceu o Lens pela quinta rodada do Campeonato Francês, e a atuação do treinador virou assunto nas redes sociais. A equipe segue na liderança da competição com 13 pontos (quatro vitórias e um empate), mantendo vantagem sobre o PSG, atual campeão.

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A partida seguia empatada até os 39 minutos do segundo tempo, quando Jonathan Gradit marcou contra.

Veja alguns comentários:

E o inicio avassalador do @AS_Monaco_BR, de Luis Filipe, continua….



Hj fizeram 5 gols, sendo 3 anulados pelo VAR, na vitoria por 2x1 diante do #Lens



É um time de operarios extremamente obediente!



Parece ser um treinador com um futuro promissor.



A VER! — 🅼🅰🆄 (@mauserranojr) September 18, 2026

Monaco venceu o Lens por 2 a 1 no Campeonato Francês (Foto: Valery HACHE / AFP)

Ex-Flamengo, Filipe Luís se declara à joia do Monaco: 'Nunca vi igual'

O início de trajetória do técnico Filipe Luís no comando do Monaco tem sido marcado não apenas pelos resultados positivos em campo, mas também pelo encantamento do treinador com uma das principais promessas do clube: o jovem meio-campista senegalês Lamine Camara, de 22 anos. O ex-lateral e técnico do Flamengo não tem poupado palavras para descrever o talento de seu comandado, classificando-o como uma peça rara no futebol atual.

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Filipe Luís classificou Camara como "um dos melhores do mundo" em Anfield

O primeiro elogio público ao jogador ocorreu após a vitória do Monaco por 3 a 2 sobre o Liverpool, em um amistoso disputado no tradicional estádio de Anfield, no dia 9 de agosto. Na ocasião, a equipe francesa superou um início bastante adverso e reverteu uma vantagem de dois gols dos ingleses no primeiro tempo, com tentos anotados por Isak e Wirtz. A reação contou com gols de Golovin, de pênalti, além de outros de Biereth e Brunner para fechar a virada.

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A exibição segura e a intensa movimentação de Lamine Camara no meio-campo contra um adversário de primeiro escalão europeu deixaram o treinador brasileiro fascinado. Durante a entrevista coletiva pós-jogo, que curiosamente coincidiu com a celebração de seu aniversário de 41 anos em solo britânico, Filipe Luís foi categórico ao definir o jovem volante:

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— Provavelmente estamos falando de um dos melhores meio-campistas do mundo. Não quero falar muito sobre ele, porque sei que muitos clubes adorariam tê-lo em seus elencos, e ele é muito importante para mim. Estou muito feliz por tê-lo, e ele vai desempenhar um papel fundamental na equipe — disse o treinador.

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