Mamelodi vence Al-Ahli e pode enfrentar brasileiro no Intercontinental
Nuno Santos foi o herói da classificação sul-africana com dois gols
O Mamelodi Sundowns derrotou o Al-Ahli por 2 a 1 neste sábado (19), pela segunda fase do torneio Intercontinental, no Estádio Loftus Versfeld, em Pretória, na África do Sul. Nuno Santos marcou os dois gols da equipe comandada por Miguel Cardoso, enquanto o goleiro Williams, contra, anotou para os sauditas.
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Agora, o Mamelodi aguarda o vencedor do confronto entre o campeão da Libertadores, representante da Conmebol, e o Toluca, campeão da Concacaf. Palmeiras, Fluminense e Flamengo seguem vivos na competição sul-americana e aparecem como candidatos a enfrentar os mexicanos.
Como foi o jogo entre Mamelodi Sundowns e Al-Ahli
Atuando em Pretória, o Mamelodi abriu o placar aos 17 minutos, em gol de cabeça do português Nuno Santos, principal destaque da classificação sul-africana. Pouco tempo depois, os sauditas igualaram o marcador em um lance inusitado. Toney cruzou para Al-Buraikan. O goleiro Williams defendeu, mas a bola ganhou efeito no gramado, acertou a própria cabeça e foi lentamente para o fundo das redes.
Já na segunda etapa, Nuno Santos voltou a marcar de cabeça e recolocou o Mamelodi em vantagem na eliminatória. Os minutos finais foram de pressão do Al-Ahli, que chegou a mandar o goleiro Mendy para a área rival nos acréscimos. O placar, no entanto, permaneceu inalterado.
Agora, os africanos aguardam o vencedor do Derby das Américas para conhecer seu próximo compromisso na competição. O PSG, atual campeão da Champions, tem vaga direta na decisão.
Clubes classificados para o Intercontinental
- Paris Saint-Germain (França) – UEFA
- Mamelodi Sundowns (África do Sul) – CAF
- Toluca (México) – Concacaf
- Campeão da Libertadores 2026 – Conmebol
- Al-Ahli (Arábia Saudita) – AFC
- Auckland FC (Nova Zelândia) – OFC*
*Já eliminado da competição.
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