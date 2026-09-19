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Ídolo da Inter de Milão, Sandro Mazzola morre aos 83 anos

Ex-meia defendeu o clube por 17 anos, conquistou duas Liga dos Campeões e marcou 160 gols

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 08:52
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Sandro Mazzola, ídolo da Inter de Milão
Sandro Mazzola, ídolo da Inter de Milão (Foto: Divulgação/Inter)

Sandro Mazzola, um dos grandes nomes da história da Inter de Milão, da Itália, morreu na noite de sexta-feira (18), aos 83 anos. O falecimento do ex-jogador foi comunicado pelo clube italiano, que lamentou a perda de uma de suas principais referências históricas.

Mazzola dedicou toda a carreira profissional à equipe italiana. Entre 1960 e 1977, o ex-meia disputou 565 partidas e marcou 160 gols, tornando-se um dos principais símbolos da chamada Grande Inter, comandada pelo técnico argentino Helenio Herrera.

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— Há quem entre para a história. E depois há quem se torne a própria história da Inter.
De rapaz nerazzurro a símbolo eterno, Sandro Mazzola atravessou gerações, vencendo, emocionando e transmitindo o amor por estas cores. Brilhava em campo, brilha também agora a estrela do bigode. Que, como tantas vezes contou, tinha um único, último desejo: "Ser lembrado como um bom homem, que sempre dá o seu melhor, mesmo quando parece impossível" — publicou o clube em comunicado.

Sandro Mazzola, ídolo da Inter de Milão
Sandro Mazzola, ídolo da Inter de Milão (Foto: Divulgação/Inter)

Milan e Juventus prestam solidariedade pela morte de Sandro Mazzola

Rivais históricos da Inter de Milão, Milan e Juventus utilizaram as redes sociais para prestar solidariedade à morte de Mazzola, em atos que demonstram a grandeza do ex-jogador.

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— O Milan expressa seu profundo pesar pelo falecimento de Sandro Mazzola, rival histórico e leal, lenda da Inter e da Seleção Nacional, protagonista da história do futebol italiano. Um grande campeão, uma bandeira, um homem que representou uma era inesquecível do nosso futebol. O AC Milan se une à família Mazzola e à família nerazzurra neste momento de dor — escreveu o perfil oficial do Milan.

— A Juventus recorda com grande respeito Sandro Mazzola, campeão e cavalheiro do futebol italiano, protagonista de uma era, símbolo de classe, estilo e paixão pelo esporte. Nossos mais sinceros pêsames pelo seu falecimento — publicou a Juventus.

Títulos e momentos históricos pela Inter de Milão

Ao longo de 17 anos no clube, Mazzola conquistou quatro campeonatos italianos, duas Liga dos Campeões e duas Taças Intercontinentais. O ex-jogador teve participação decisiva na primeira conquista europeia da história da Inter. Na final da Liga dos Campeões de 1964, marcou os dois gols da vitória por 3 a 1 sobre o Real Madrid, em Viena.

Um ano depois, voltou a conquistar a competição continental. Na decisão de 1965, a equipe italiana derrotou o Benfica por 1 a 0, no Giuseppe Meazza.

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Depois de encerrar a carreira dentro de campo, Mazzola também exerceu funções na direção da Inter.

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Passagem de Sandro Mazzola pela seleção italiana

Mazzola também construiu uma trajetória importante com a seleção italiana. O ex-meia disputou 70 partidas pela Azzurra e marcou 22 gols.

A carreira internacional fez parte de uma trajetória marcada principalmente pela ligação com a Inter, clube que defendeu desde a estreia como profissional, em 1960, até sua aposentadoria, em 1977.

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