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Memphis Depay fica de fora da primeira convocação de Xavi pela Holanda; veja

Atacante do Corinthians não foi lembrado pelo novo treinador em lista divulgada nesta sexta-feira (18); saiba mais

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
18/09/2026 12:58
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Memphis Depay fica desolado após perder o pênalti para o Corinthians contra o Estudiantes
Memphis Depay fica desolado após perder o pênalti para o Corinthians contra o Estudiantes - (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Memphis Depay não foi convocado e ficou de fora da primeira lista de jogadores chamados por Xavi, técnico da Holanda, nesta sexta-feira (18). O atacante do Corinthians e artilheiro da Seleção Holandesa participou da Copa do Mundo de 2026 sob o comando de Ronald Koeman, desligado do cargo após o Mundial.

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Os seis atacantes convocados e preteridos pelo técnico espanhol para o lugar de Memphis, foram: Crysencio Summerville (Al-Hilal), Donyell Malen (AS Roma), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Ruben van Bommel (PSV).

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Seleção holandesa se prepara para partidas da Liga das Nações

Os convocados por Xavi Alonso se preparam para enfrentar quatro partidas da Liga das Nações. O primeiro duelo será sob o mando dos holandeses, contra a Alemanha, no dia 24 de setembro. Na sequência, a equipe encara a Sérvia (fora) em 27 de setembro, a Grécia (fora) em 1º de outubro e a Sérvia (em casa) em 4 de outubro.

Participação de Memphis Depay na Copa do Mundo

Um dos principais nomes da seleção holandesa nos últimos anos, Memphis Depay teve participação discreta na Copa do Mundo de 2026.

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Contra Marrocos, o atacante sequer saiu do banco de reservas. Ronald Koeman realizou seis substituições ao longo da partida, mas optou por utilizar Koopmeiners, Hato, Timber, De Roon, Kluivert e Weghorst.

Memphis terminou sua participação no torneio com apenas 51 minutos disputados em três partidas. Nenhuma delas como titular.

Mesmo com pouco tempo em campo, o atacante registrou uma assistência. Seus números na competição incluem média de 8,3 ações com a bola por jogo, 5,0 passes certos por partida e 0,7 passe decisivo por confronto, além de um cartão amarelo.

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Memphis olhando para baixo
Memphis não saiu do banco de reservas na eliminação da Holanda (Foto: Agência Efe/Folhapress)

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