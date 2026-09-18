Memphis Depay fica de fora da primeira convocação de Xavi pela Holanda; veja
Atacante do Corinthians não foi lembrado pelo novo treinador em lista divulgada nesta sexta-feira (18); saiba mais
Memphis Depay não foi convocado e ficou de fora da primeira lista de jogadores chamados por Xavi, técnico da Holanda, nesta sexta-feira (18). O atacante do Corinthians e artilheiro da Seleção Holandesa participou da Copa do Mundo de 2026 sob o comando de Ronald Koeman, desligado do cargo após o Mundial.
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Os seis atacantes convocados e preteridos pelo técnico espanhol para o lugar de Memphis, foram: Crysencio Summerville (Al-Hilal), Donyell Malen (AS Roma), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Ruben van Bommel (PSV).
Xavi's first squad! 🇳🇱 First call-up for Ruben & Gjivai! 🦁 https://t.co/gd1JcOLQOe— OnsOranje (@OnsOranje) September 18, 2026
Seleção holandesa se prepara para partidas da Liga das Nações
Os convocados por Xavi Alonso se preparam para enfrentar quatro partidas da Liga das Nações. O primeiro duelo será sob o mando dos holandeses, contra a Alemanha, no dia 24 de setembro. Na sequência, a equipe encara a Sérvia (fora) em 27 de setembro, a Grécia (fora) em 1º de outubro e a Sérvia (em casa) em 4 de outubro.
Participação de Memphis Depay na Copa do Mundo
Um dos principais nomes da seleção holandesa nos últimos anos, Memphis Depay teve participação discreta na Copa do Mundo de 2026.
Contra Marrocos, o atacante sequer saiu do banco de reservas. Ronald Koeman realizou seis substituições ao longo da partida, mas optou por utilizar Koopmeiners, Hato, Timber, De Roon, Kluivert e Weghorst.
Memphis terminou sua participação no torneio com apenas 51 minutos disputados em três partidas. Nenhuma delas como titular.
Mesmo com pouco tempo em campo, o atacante registrou uma assistência. Seus números na competição incluem média de 8,3 ações com a bola por jogo, 5,0 passes certos por partida e 0,7 passe decisivo por confronto, além de um cartão amarelo.
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