Memphis Depay não foi convocado e ficou de fora da primeira lista de jogadores chamados por Xavi, técnico da Holanda, nesta sexta-feira (18). O atacante do Corinthians e artilheiro da Seleção Holandesa participou da Copa do Mundo de 2026 sob o comando de Ronald Koeman, desligado do cargo após o Mundial.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Os seis atacantes convocados e preteridos pelo técnico espanhol para o lugar de Memphis, foram: Crysencio Summerville (Al-Hilal), Donyell Malen (AS Roma), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Ruben van Bommel (PSV).

continua após a publicidade

Xavi's first squad! 🇳🇱 First call-up for Ruben & Gjivai! 🦁 https://t.co/gd1JcOLQOe — OnsOranje (@OnsOranje) September 18, 2026

Seleção holandesa se prepara para partidas da Liga das Nações

Os convocados por Xavi Alonso se preparam para enfrentar quatro partidas da Liga das Nações. O primeiro duelo será sob o mando dos holandeses, contra a Alemanha, no dia 24 de setembro. Na sequência, a equipe encara a Sérvia (fora) em 27 de setembro, a Grécia (fora) em 1º de outubro e a Sérvia (em casa) em 4 de outubro.

Participação de Memphis Depay na Copa do Mundo

Um dos principais nomes da seleção holandesa nos últimos anos, Memphis Depay teve participação discreta na Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Contra Marrocos, o atacante sequer saiu do banco de reservas. Ronald Koeman realizou seis substituições ao longo da partida, mas optou por utilizar Koopmeiners, Hato, Timber, De Roon, Kluivert e Weghorst.

Memphis terminou sua participação no torneio com apenas 51 minutos disputados em três partidas. Nenhuma delas como titular.

Mesmo com pouco tempo em campo, o atacante registrou uma assistência. Seus números na competição incluem média de 8,3 ações com a bola por jogo, 5,0 passes certos por partida e 0,7 passe decisivo por confronto, além de um cartão amarelo.

continua após a publicidade

Memphis não saiu do banco de reservas na eliminação da Holanda (Foto: Agência Efe/Folhapress)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.