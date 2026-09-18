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Ex-Botafogo, Luís Henrique projeta duelo contra a Roma em clássico italiano

Jogador atua pela Inter de Milão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 17:24
Atualizado há 1 minutos
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Luis Henrique com a camisa da Inter de Milão
Luís Henrique jogando pela Inter de Milão (Foto: Divulgação)

Roma e Inter de Milão colocam à prova a invencibilidade no Campeonato Italiano neste sábado (19), às 13h (de Brasília), no Stadio Olímpico. Os dois times venceram as quatro partidas disputadas até aqui e chegam ao confronto com 100% de aproveitamento. O duelo também terá três brasileiros em campo: Carlos Augusto e Luís Henrique pela equipe de Milão, e Wesley pelo time da capital.

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O encontro reúne duas das equipes que começaram a temporada com melhor desempenho no futebol italiano. Além da disputa entre Roma e Inter, o jogo terá a presença de jogadores brasileiros que vêm ganhando espaço no futebol europeu.

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Luis Henrique da Inter de Milão durante partida
Luís Henrique, da Inter de Milão, enfrentará a Roma no Campeonato Italiano (Foto: Divulgação)

Brasileiros da Inter

Luís Henrique chega para sua segunda temporada no futebol italiano depois de um primeiro ano de destaque. O brasileiro participou de 46 partidas pela Inter na temporada de estreia e fez parte do elenco que conquistou a Serie A e a Coppa Italia.

O atacante é uma opção para o setor ofensivo e tem como características a velocidade e a capacidade de atuar pelos lados do campo. Diante da Roma, ele terá pela frente uma das principais equipes deste início de Campeonato Italiano.

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— Um dos nossos principais objetivos é defender o título do Campeonato Italiano que ganhamos na temporada passada. Conseguimos ter um bom começo na competição com quatro vitórias e sabemos que esta partida contra a Roma pode ser uma das mais difíceis da campanha, ainda mais por ser fora de casa — analisou Luís Henrique.

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Carlos Augusto, por sua vez, chega ao clássico após marcar na estreia da Inter na Champions League. Revelado pelo Corinthians, o lateral foi titular na partida contra o Real Madrid e marcou no Santiago Bernabéu, apesar da derrota da equipe italiana.

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Wesley representa a Roma

Do outro lado, Wesley é o brasileiro da Roma no confronto. O lateral-direito chegou ao futebol italiano depois de se destacar pelo Flamengo e passou a ser acompanhado também no cenário da Seleção Brasileira.

O jogador foi convocado para a Copa do Mundo de 2026, mas acabou cortado da competição após sofrer uma lesão na coxa esquerda.

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