Ex-Botafogo, Luís Henrique projeta duelo contra a Roma em clássico italiano
Jogador atua pela Inter de Milão
Roma e Inter de Milão colocam à prova a invencibilidade no Campeonato Italiano neste sábado (19), às 13h (de Brasília), no Stadio Olímpico. Os dois times venceram as quatro partidas disputadas até aqui e chegam ao confronto com 100% de aproveitamento. O duelo também terá três brasileiros em campo: Carlos Augusto e Luís Henrique pela equipe de Milão, e Wesley pelo time da capital.
➡️ESPN e SportyNet fazem acordo para transmissão da Serie A Italiana no Brasil
O encontro reúne duas das equipes que começaram a temporada com melhor desempenho no futebol italiano. Além da disputa entre Roma e Inter, o jogo terá a presença de jogadores brasileiros que vêm ganhando espaço no futebol europeu.
Brasileiros da Inter
Luís Henrique chega para sua segunda temporada no futebol italiano depois de um primeiro ano de destaque. O brasileiro participou de 46 partidas pela Inter na temporada de estreia e fez parte do elenco que conquistou a Serie A e a Coppa Italia.
O atacante é uma opção para o setor ofensivo e tem como características a velocidade e a capacidade de atuar pelos lados do campo. Diante da Roma, ele terá pela frente uma das principais equipes deste início de Campeonato Italiano.
— Um dos nossos principais objetivos é defender o título do Campeonato Italiano que ganhamos na temporada passada. Conseguimos ter um bom começo na competição com quatro vitórias e sabemos que esta partida contra a Roma pode ser uma das mais difíceis da campanha, ainda mais por ser fora de casa — analisou Luís Henrique.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Carlos Augusto, por sua vez, chega ao clássico após marcar na estreia da Inter na Champions League. Revelado pelo Corinthians, o lateral foi titular na partida contra o Real Madrid e marcou no Santiago Bernabéu, apesar da derrota da equipe italiana.
Wesley representa a Roma
Do outro lado, Wesley é o brasileiro da Roma no confronto. O lateral-direito chegou ao futebol italiano depois de se destacar pelo Flamengo e passou a ser acompanhado também no cenário da Seleção Brasileira.
O jogador foi convocado para a Copa do Mundo de 2026, mas acabou cortado da competição após sofrer uma lesão na coxa esquerda.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Flamengo
Flamengo ainda não sabe onde enfrentará o Estudiantes no jogo de ida da LibertadoresHá 1 hora
Corinthians
Memphis Depay fica de fora da primeira convocação de Xavi pela Holanda; vejaHá 4 horas
Lance! Negócios
Após 20 anos, Mbappé rompe com Nike e fecha com nova fornecedoraHá 5 horas
Palmeiras
Maresca exalta estreia de Allan, ex-Palmeiras, pelo CityHá 6 horas
Onde Assistir
Espanyol x Elche: onde assistir, horário e escalaçõesHá 6 horas
Fora de Campo
Flamengo ou Palmeiras? Veja quem mais chegou às semifinais da LibertadoresHá 7 horas
Mais LANCE!