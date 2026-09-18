Maresca exalta estreia de Allan, ex-Palmeiras, pelo City

O brasileiro Allan, ex-Palmeiras, teve uma estreia de destaque pelo Manchester City. Na quinta-feira (17), o jogador de 22 anos foi titular na vitória por 5 a 0 sobre o Norwich, no Etihad Stadium, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa, e participou diretamente de dois gols.

O atacante brasileiro deu a assistência para Floyd Samba abrir o placar e marcou o terceiro gol dos Citizens, aos três minutos do segundo tempo. A vitória garantiu a classificação do Manchester City para as oitavas de final da competição.

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Maresca pede pés no chão para ex-Palmeiras

Após a partida, o técnico Enzo Maresca elogiou a atuação do brasileiro, mas destacou que é preciso ter calma durante o processo de adaptação ao futebol inglês:

- Acho que foi uma boa atuação. Não foi fácil. Os primeiros minutos aqui em casa são sempre complicados — afirmou o comandante dos Citizens.

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Maresca também ressaltou a importância de Allan ter tido contato com uma competição inglesa logo na sua primeira partida pelo clube. Para o técnico, o brasileiro pôde perceber algumas diferenças em relação ao futebol praticado na América do Sul:

- Acho importante que ele tenha jogado para sentir um pouco o futebol inglês, que é diferente do sul-americano. No geral, foi bom. Ele marcou um gol e deu uma assistência... imagino que esteja feliz! — acrescentou o professor.

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Allan permaneceu em campo por 71 minutos antes de ser substituído por Kaden Braithwaite. Além dele, Floyd Samba foi outro estreante de destaque: o jogador de 17 anos marcou duas vezes, enquanto Rayan Cherki e Ryan McAidoo completaram o placar.

Comandante do Manchester City exalta boa estreia de Allan, ex-Palmeiras (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Comandante fala sobre mais oportunidades para Allan

O treinador também foi questionado sobre a possibilidade de Allan receber mais oportunidades ao longo da temporada. Maresca lembrou que o Manchester City terá sequência extensa de partidas e disputará diferentes competições:

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- Temos diferentes competições e muitos jogos pela frente. Estamos apenas no início da temporada. Com certeza, aqueles que jogaram hoje também atuarão na Premier League e na Champions League ao longo do ano, já que a temporada é muito longa — explicou.

Maresca ainda citou outros jogadores que disputam espaço no setor ofensivo do Manchester City. O treinador mencionou Doku, que está próximo de retornar, além de Semenyo e McAidoo:

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- Temos ele, o Doku está perto de voltar, o Semenyo, o McAidoo... Temos diferentes tipos de pontas, e tomara que a gente consiga usar todos ao longo da temporada - concluiu Enzo.

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