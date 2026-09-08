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Como foram os últimos anos de Ziyech, novo reforço do Botafogo?

Jogador é aguardado no Rio de Janeiro

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 08:40
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Ziyech, alvo do Botafogo, pertence ao Wydad Casablanca, do Marrocos
Ziyech será jogador do Botafogo (Foto: Divulgação/Wydad Casablanca)

Aguardado no Rio de Janeiro nesta terça-feira (8) para realizar exames médicos e assinar com o Botafogo, Hakim Ziyech teve passagens por clubes da Europa, Ásia e África nos últimos anos. Além dos feitos por clubes, o ponta disputou duas edições da Copa do Mundo pela seleção marroquina: em 2018, na Rússia, e em 2022, no Catar.

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Filho de imigrantes marroquinos, Ziyech nasceu em Dronten, na Holanda, e fez todo o seu desenvolvimento como atleta no país europeu. Apesar disso, optou por defender a seleção africana. O jogador estreou profissionalmente no SC Heerenveen, em 2012, e ganhou destaque no Ajax, clube pelo qual foi campeão nacional e chegou às semifinais da Champions League na temporada 2018/19.

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Ziyech com a camisa do Wydad Casablanca, do Marrocos
Jogador rescindiu contrato como Wydad Casablanca (Foto: Reprodução / Wydad AC)

Destaque no Ajax

Hakim Ziyech chegou ao Ajax em 2016, vindo do Twente. Durante os quatro anos em que defendeu a equipe de Amsterdã, o atacante disputou 165 partidas, marcou 49 gols e distribuiu 78 assistências, além de ter sido eleito o melhor jogador do clube em 2018. No âmbito coletivo, conquistou o Campeonato Holandês, a Taça dos Países Baixos e a Supercopa dos Países Baixos.

O marroquino integrou a histórica geração do Ajax que encantou o futebol europeu na temporada 2018/19. Sob o comando de Erik ten Hag e ao lado de nomes como Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Dušan Tadić e David Neres, o time avançou até a semifinal da Liga dos Campeões, fase em que acabou eliminado pelo Tottenham após uma virada liderada pelo brasileiro Lucas Moura, autor de três gols no jogo decisivo.

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No percurso até o mata-mata final, a equipe holandesa deixou para trás gigantes como o Real Madrid, em vitória por 4 a 1 no Santiago Bernabéu, e a Juventus.

Ajax x Real Madrid Hakim Ziyech
Ziyech fez parte da geração do Ajax que chegou na semifinal da Champions League (Foto: Divulgação Twitter)

Passagem no Chelsea

Assim como outros companheiros da memorável campanha do Ajax na Liga dos Campeões, Ziyech deixou o clube holandês para defender o Chelsea em 2020. Pela equipe de Londres, entrou em campo 107 vezes, marcou 14 gols e distribuiu 12 assistências.

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Apesar de registrar números inferiores à expectativa da torcida dos Blues e encarar oscilações ao longo de três temporadas, o atacante conquistou a Liga dos Campeões, a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes da Fifa, este último sobre o Palmeiras.

Crystal Palace x Chelsea - Hakim Ziyech
Ziyech deixou o Chelsea em 2023 (Foto: GLYN KIRK / AFP)

Galatasaray, Al-Duhail e Wydad Casablanca

O encerramento de sua passagem pelo futebol europeu ocorreu no Galatasaray, da Turquia. Ziyech acertou com o clube por empréstimo em 2023, sendo adquirido em definitivo na temporada seguinte. Pelo gigante de Istambul, o marroquino somou 13 participações diretas em gols ao longo de 34 partidas, conquistando dois títulos do Campeonato Turco e uma Supercopa da Turquia.

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Em 2025, o ponta assinou sem custos com o Al-Duhail, do Catar, em uma passagem apagada. Em menos de um ano na equipe catari, somou apenas 800 minutos em campo, com um gol e uma assistência registrados.

O último clube do atleta antes de acertar com o Alvinegro foi o Wydad Casablanca, único time do país de sua nacionalidade que defendeu na carreira. A trajetória com a camisa vermelha também foi breve: disputou 16 jogos, marcou nove gols e distribuiu duas assistências antes de rescindir o vínculo para assinar com o Botafogo.

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