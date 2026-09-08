Bola de Ouro divulga indicados a Melhor Técnico do ano; espanhóis dominam lista
Na categoria masculina, quatro dos cinco finalistas são espanhóis
A revista France Football divulgou nesta terça-feira (8) os indicados aos prêmios de melhor treinador e melhor treinadora do ano da Bola de Ouro de 2026. Na categoria masculina, quatro dos cinco finalistas são espanhóis, incluindo Luis Enrique, vencedor da edição anterior e novamente entre os principais nomes da disputa.
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O comandante do PSG concorre com Mikel Arteta, do Arsenal, Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, e Unai Emery, do Aston Villa. O único profissional de outra nacionalidade entre os indicados é o belga Vincent Kompany, do Bayern de Munique. No futebol feminino, a lista reúne Jonatan Giráldez, Andrée Jeglertz, Nils Nielsen, Pere Romeu e Elena Sadiku.
Espanhóis dominam disputa no futebol masculino
A presença espanhola é o principal destaque entre os indicados ao Troféu Johan Cruyff masculino. Luis Enrique volta à disputa após comandar o PSG a mais uma temporada de conquistas, incluindo o bicampeonato da Champions League e o título do Campeonato Francês.
Mikel Arteta também aparece entre os finalistas depois de conduzir o Arsenal à conquista da Premier League, encerrando um longo período sem o título inglês. A campanha europeia dos Gunners também colocou o clube na decisão da Champions League, em uma temporada de destaque para o treinador espanhol.
Na seleção, Luis de la Fuente foi indicado após comandar a Espanha ao título da Copa do Mundo de 2026. Ele é o único dos cinco finalistas que não trabalha atualmente em um clube.
Unai Emery completa o grupo espanhol depois de levar o Aston Villa ao título da Europa League e à classificação para a Champions League por meio da Premier League. Já Kompany representa o Bayern de Munique e é o único não espanhol na lista masculina, após uma temporada de destaque do clube alemão no cenário nacional.
Indicados ao prêmio de melhor treinador
- Mikel Arteta — Arsenal
- Luis de la Fuente — seleção da Espanha
- Unai Emery — Aston Villa
- Vincent Kompany — Bayern de Munique
- Luis Enrique — PSG
Futebol feminino também tem cinco finalistas
A France Football também revelou as indicadas ao prêmio de melhor treinadora do ano. A disputa reúne profissionais de clubes e seleções, com representantes de algumas das principais equipes do futebol feminino europeu e internacional.
Jonatan Giráldez, do OL Lyonnes, está entre os nomes selecionados, assim como Andrée Jeglertz, do Manchester City. Nils Nielsen, que comandou a seleção japonesa, também aparece na lista.
O Barcelona é representado por Pere Romeu, enquanto Elena Sadiku fecha a relação de indicadas. A treinadora começou a temporada no Celtic antes de assumir o BK Häcken.
Indicados ao prêmio de melhor treinadora
- Jonatan Giráldez — OL Lyonnes
- Andrée Jeglertz — Manchester City
- Nils Nielsen — seleção do Japão
- Pere Romeu — Barcelona
- Elena Sadiku — Celtic/BK Häcken
Os vencedores serão conhecidos na cerimônia da Bola de Ouro de 2026, organizada pela France Football.
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