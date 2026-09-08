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Bola de Ouro divulga indicados a Melhor Técnico do ano; espanhóis dominam lista

Na categoria masculina, quatro dos cinco finalistas são espanhóis

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 09:07
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Mikel Arteta aplaude os seus jogadores após vitória do Arsenal na Premier League
Mikel Arteta aplaude os seus jogadores após vitória do Arsenal na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

A revista France Football divulgou nesta terça-feira (8) os indicados aos prêmios de melhor treinador e melhor treinadora do ano da Bola de Ouro de 2026. Na categoria masculina, quatro dos cinco finalistas são espanhóis, incluindo Luis Enrique, vencedor da edição anterior e novamente entre os principais nomes da disputa.

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O comandante do PSG concorre com Mikel Arteta, do Arsenal, Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, e Unai Emery, do Aston Villa. O único profissional de outra nacionalidade entre os indicados é o belga Vincent Kompany, do Bayern de Munique. No futebol feminino, a lista reúne Jonatan Giráldez, Andrée Jeglertz, Nils Nielsen, Pere Romeu e Elena Sadiku.

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Espanhóis dominam disputa no futebol masculino

A presença espanhola é o principal destaque entre os indicados ao Troféu Johan Cruyff masculino. Luis Enrique volta à disputa após comandar o PSG a mais uma temporada de conquistas, incluindo o bicampeonato da Champions League e o título do Campeonato Francês.

Mikel Arteta também aparece entre os finalistas depois de conduzir o Arsenal à conquista da Premier League, encerrando um longo período sem o título inglês. A campanha europeia dos Gunners também colocou o clube na decisão da Champions League, em uma temporada de destaque para o treinador espanhol.

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Na seleção, Luis de la Fuente foi indicado após comandar a Espanha ao título da Copa do Mundo de 2026. Ele é o único dos cinco finalistas que não trabalha atualmente em um clube.

Luis de la Fuente beija a taça da Copa do Mundo após conquista do título com a Espanha
Luis de la Fuente beija a taça da Copa do Mundo após conquista do título com a Espanha (Foto: Franck Fife / AFP)

Unai Emery completa o grupo espanhol depois de levar o Aston Villa ao título da Europa League e à classificação para a Champions League por meio da Premier League.Kompany representa o Bayern de Munique e é o único não espanhol na lista masculina, após uma temporada de destaque do clube alemão no cenário nacional.

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Indicados ao prêmio de melhor treinador

  • Mikel Arteta — Arsenal
  • Luis de la Fuente — seleção da Espanha
  • Unai Emery — Aston Villa
  • Vincent Kompany — Bayern de Munique
  • Luis Enrique — PSG

Futebol feminino também tem cinco finalistas

A France Football também revelou as indicadas ao prêmio de melhor treinadora do ano. A disputa reúne profissionais de clubes e seleções, com representantes de algumas das principais equipes do futebol feminino europeu e internacional.

Jonatan Giráldez, do OL Lyonnes, está entre os nomes selecionados, assim como Andrée Jeglertz, do Manchester City. Nils Nielsen, que comandou a seleção japonesa, também aparece na lista.

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O Barcelona é representado por Pere Romeu, enquanto Elena Sadiku fecha a relação de indicadas. A treinadora começou a temporada no Celtic antes de assumir o BK Häcken.

Indicados ao prêmio de melhor treinadora

  • Jonatan Giráldez — OL Lyonnes
  • Andrée Jeglertz — Manchester City
  • Nils Nielsen — seleção do Japão
  • Pere Romeu — Barcelona
  • Elena Sadiku — Celtic/BK Häcken

Os vencedores serão conhecidos na cerimônia da Bola de Ouro de 2026, organizada pela France Football.

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