Copa do Mundo influencia Bola de Ouro e acirra disputa por prêmio
Premiação ocorrerá no dia 26 de outubro
Em ano de Copa do Mundo, a Bola de Ouro ganha mais emoção, mas também põe mais incerteza sobre o futuro vencedor do prêmio. Nesta terça-feira (8), a "France Football" divulgará os 30 nomes que disputarão o troféu mais cobiçado pelos grandes jogadores.
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Assim como em 2025, o PSG deve ser o clube com mais jogadores presentes na disputa da Bola de Ouro após mais uma temporada histórica, em que a equipe venceu a Champions League e a Ligue 1. No último ano, Dembélé conquistou o prêmio e entra como um dos favoritos na disputa.
Além de Dembélé, o PSG deve mandar outros nomes para a lista de indicados da Bola de Ouro, como Doué, Vitinha e João Neves. No entanto, os atletas não são tão favoritos quanto o camisa 10 do clube francês, principalmente os meias, que não fizeram uma boa Copa do Mundo com Portugal.
Outro finalista da Champions League, o Arsenal não se destacou por conta dos talentos individuais, mas Saka e Declan Rice foram os principais nomes do elenco. Além disso, a dupla participou da campanha que levou a Inglaterra à 3ª colocação na Copa do Mundo, mas não chegam como favoritos para a premiação.
Embora o Real Madrid tenha tido uma temporada decepcionante, Mbappé e Bellingham fizeram uma grande Copa do Mundo e chegam com força na disputa da Bola de Ouro. O centroavante se tornou o maior artilheiro da história do torneio, além de ter feito um bom ano individual com a camisa merengue apesar das lesões.
Atual campeã do mundo, a Espanha tem dois representantes entre os favoritos: Rodri e Lamine Yamal. O volante foi eleito o melhor jogador da Copa, enquanto o jovem de 19 anos foi o grande destaque do Barcelona, tendo sido o artilheiro do clube na La Liga, embora não tenha brilhado tanto nos Estados Unidos.
E uma das grandes "surpresas" da lista deve ser a indicação de Lionel Messi após o argentino ter ficado da lista de indicados nos dois últimos anos. O astro fez uma temporada histórica com o Inter Miami para levar a equipe norte-americana ao título da MLS, além de uma última Copa do Mundo mágica apesar da derrota na decisão contra a Espanha. A expectativa é de que o camisa 10 brigue para vencer a 9ª Bola de Ouro.
Peso da Copa do Mundo na Bola de Ouro
Com uma grande Copa do Mundo realizada em 2022 e coroado com o título, Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo em 2023. Na época, o argentino não fazia uma grande temporada do ponto de vista individual com o PSG, mas o desempenho na maior competição do esporte teve um peso grande em favor do maior vencedor da premiação na história.
Mas um dos casos mais emblemáticos ocorreu na Bola de Ouro de 2018, em que Luka Modric encerrou com uma hegemonia de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que vinham conquistado sequencialmente o prêmio individual. O meia do Real Madrid venceu o troféu por conta de seu desempenho no clube espanhol, mas também por ter levado a Croácia a uma inédita final da Copa do Mundo.
Brasileiros em baixa na premiação
Na temporada europeia, Raphinha e Gabriel Magalhães foram os principais jogadores brasileiros em 2025/2026. Além do grande desempenho individual, a dupla foi coroada com os títulos da La Liga e da Premier League, respectivamente.
Por outro lado, Vini Jr conseguiu ter uma boa segunda metade de temporada com o Real Madrid, mas não foi capaz de levar a equipe merengue ao pódio em nenhuma competição. O atleta também foi o melhor brasileiro na Copa do Mundo, mas em um torneio em que os Canarinhos decepcionaram e foram eliminados precocemente nas oitavas de final da competição.
Em meio a esse cenário, o Brasil deve seguir sem um representante para vencer a Bola de Ouro em 2026, mas com chance de ter ao menos três indicados entre os 30 melhores jogadores da temporada.
Possíveis nomes na Bola de Ouro
Além dos nomes já citados, a lista da Bola de Ouro deve contar com outros nomes de peso e que devem estar em uma lista seleta dos 10 melhores jogadores na última temporada. São os casos de Michael Olise, Harry Kane e Erling Haaland.
Além de terem vivido uma grande temporada individuais em seus clubes, os jogadores também conseguiram ter sucesso na Copa do Mundo. O centroavante do Manchester City levou a Noruega às quartas de final, enquanto os atletas do Bayern de Munique avançaram às semifinais da competição.
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