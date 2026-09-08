Copa do Mundo influencia Bola de Ouro e acirra disputa por prêmio

Em ano de Copa do Mundo, a Bola de Ouro ganha mais emoção, mas também põe mais incerteza sobre o futuro vencedor do prêmio. Nesta terça-feira (8), a "France Football" divulgará os 30 nomes que disputarão o troféu mais cobiçado pelos grandes jogadores.

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Assim como em 2025, o PSG deve ser o clube com mais jogadores presentes na disputa da Bola de Ouro após mais uma temporada histórica, em que a equipe venceu a Champions League e a Ligue 1. No último ano, Dembélé conquistou o prêmio e entra como um dos favoritos na disputa.

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Além de Dembélé, o PSG deve mandar outros nomes para a lista de indicados da Bola de Ouro, como Doué, Vitinha e João Neves. No entanto, os atletas não são tão favoritos quanto o camisa 10 do clube francês, principalmente os meias, que não fizeram uma boa Copa do Mundo com Portugal.

Outro finalista da Champions League, o Arsenal não se destacou por conta dos talentos individuais, mas Saka e Declan Rice foram os principais nomes do elenco. Além disso, a dupla participou da campanha que levou a Inglaterra à 3ª colocação na Copa do Mundo, mas não chegam como favoritos para a premiação.

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Embora o Real Madrid tenha tido uma temporada decepcionante, Mbappé e Bellingham fizeram uma grande Copa do Mundo e chegam com força na disputa da Bola de Ouro. O centroavante se tornou o maior artilheiro da história do torneio, além de ter feito um bom ano individual com a camisa merengue apesar das lesões.

Atual campeã do mundo, a Espanha tem dois representantes entre os favoritos: Rodri e Lamine Yamal. O volante foi eleito o melhor jogador da Copa, enquanto o jovem de 19 anos foi o grande destaque do Barcelona, tendo sido o artilheiro do clube na La Liga, embora não tenha brilhado tanto nos Estados Unidos.

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E uma das grandes "surpresas" da lista deve ser a indicação de Lionel Messi após o argentino ter ficado da lista de indicados nos dois últimos anos. O astro fez uma temporada histórica com o Inter Miami para levar a equipe norte-americana ao título da MLS, além de uma última Copa do Mundo mágica apesar da derrota na decisão contra a Espanha. A expectativa é de que o camisa 10 brigue para vencer a 9ª Bola de Ouro.

Messi disputa artilharia da Copa com Mbappé (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Peso da Copa do Mundo na Bola de Ouro

Com uma grande Copa do Mundo realizada em 2022 e coroado com o título, Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo em 2023. Na época, o argentino não fazia uma grande temporada do ponto de vista individual com o PSG, mas o desempenho na maior competição do esporte teve um peso grande em favor do maior vencedor da premiação na história.

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Mas um dos casos mais emblemáticos ocorreu na Bola de Ouro de 2018, em que Luka Modric encerrou com uma hegemonia de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que vinham conquistado sequencialmente o prêmio individual. O meia do Real Madrid venceu o troféu por conta de seu desempenho no clube espanhol, mas também por ter levado a Croácia a uma inédita final da Copa do Mundo.

Brasileiros em baixa na premiação

Na temporada europeia, Raphinha e Gabriel Magalhães foram os principais jogadores brasileiros em 2025/2026. Além do grande desempenho individual, a dupla foi coroada com os títulos da La Liga e da Premier League, respectivamente.

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Por outro lado, Vini Jr conseguiu ter uma boa segunda metade de temporada com o Real Madrid, mas não foi capaz de levar a equipe merengue ao pódio em nenhuma competição. O atleta também foi o melhor brasileiro na Copa do Mundo, mas em um torneio em que os Canarinhos decepcionaram e foram eliminados precocemente nas oitavas de final da competição.

Em meio a esse cenário, o Brasil deve seguir sem um representante para vencer a Bola de Ouro em 2026, mas com chance de ter ao menos três indicados entre os 30 melhores jogadores da temporada.

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Possíveis nomes na Bola de Ouro

Além dos nomes já citados, a lista da Bola de Ouro deve contar com outros nomes de peso e que devem estar em uma lista seleta dos 10 melhores jogadores na última temporada. São os casos de Michael Olise, Harry Kane e Erling Haaland.

Além de terem vivido uma grande temporada individuais em seus clubes, os jogadores também conseguiram ter sucesso na Copa do Mundo. O centroavante do Manchester City levou a Noruega às quartas de final, enquanto os atletas do Bayern de Munique avançaram às semifinais da competição.

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