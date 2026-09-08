O Flamengo está entre os cinco finalistas do prêmio de Clube do Ano masculino do Ballon d'Or 2026, premiação organizada pela revista francesa France Football. O Rubro-Negro concorre à honraria ao lado de Arsenal, Bayern de Munique, Bodo/Glimt e PSG, em reconhecimento à temporada histórica vivida pelo clube carioca em 2025.

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A indicação coloca o Flamengo novamente entre os principais clubes do futebol mundial e vem após um ano marcado por quatro títulos. Sob o comando de Filipe Luís, a equipe conquistou o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, fechando a temporada com o maior número de troféus de sua história em um mesmo ano.

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Ano histórico colocou Flamengo entre os finalistas

A temporada rubro-negra contou com grandes campanhas de destaque no cenário internacional. No Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos, o Flamengo terminou na liderança de seu grupo e chamou atenção pela vitória sobre o Chelsea, antes de ser eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final.

O grande teste internacional, porém, veio na Copa Intercontinental. O time de Filipe Luís chegou à final e encarou o PSG, uma das equipes mais dominantes do futebol mundial. O Flamengo fez frente ao clube francês, empatou por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação e levou a decisão para os pênaltis, sendo derrotado apenas nas cobranças. A atuação diante do PSG reforçou a dimensão internacional da temporada rubro-negra, mesmo sem a conquista do título.

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A conquista da Libertadores teve peso especial na temporada. Depois de uma campanha irregular na fase de grupos e confrontos difíceis no mata-mata, o Flamengo eliminou Internacional, Estudiantes e Racing antes de vencer o Palmeiras na final e conquistar o quarto título continental de sua história.

Danilo sobe para desviar de cabeça contra o Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

No Brasileirão, o Rubro-Negro também levou a melhor sobre o rival paulista na disputa pelo topo da tabela e conquistou o nono título nacional. Ao longo de 2025, a equipe disputou 79 partidas oficiais e somou 49 vitórias.

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Flamengo é o segundo brasileiro finalista

A indicação coloca o Flamengo entre os raros representantes brasileiros a disputar o prêmio de Clube do Ano do Ballon d'Or. Até aqui, apenas o Botafogo havia alcançado a lista de finalistas: o clube carioca foi indicado em 2025, após conquistar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores na temporada anterior.

Na ocasião, o clube carioca foi o único representante brasileiro entre os cinco finalistas. Barcelona, Chelsea e Liverpool também concorreram, enquanto o PSG ficou com o prêmio após uma temporada em que conquistou a Champions League, o Campeonato Francês, a Copa da França e a Supercopa da França.

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A categoria de Clube do Ano masculino foi criada em 2021. Chelsea, Manchester City, Real Madrid e PSG estão entre os vencedores anteriores da premiação. Agora, o Flamengo busca se tornar o primeiro clube brasileiro a conquistar a honraria.

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