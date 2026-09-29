Veja os gols da vitória da Espanha sobre a Croácia pela Nations League
Lamine Yamal marcou duas vezes
A Espanha venceu a Croácia por 4 a 1, em casa, pela segunda rodada da Nations League, e segue invicta na competição. Com atuação de destaque de Lamine Yamal, a equipe de Luis de la Fuente lidera o grupo que conta também com Inglaterra e Tchéquia.
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O primeiro gol da partida saiu com menos de dois minutos de jogo: após jogada coletiva pela esquerda, Lamine Yamal finalizou de primeira sem chances para o goleiro Dominik Livaković. Aos 28 minutos, Dion Drena Beljo empatou para os visitantes. A reação croata, no entanto, durou apenas três minutos, tempo necessário para Marc Pubill recolocar a La Roja em vantagem com um gol de cabeça.
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Na etapa final, Yamal ampliou a vantagem com um chute de canhota a partir da ponta direita. Já no último minuto do tempo regulamentar, Nico Williams fechou a goleada: o camisa 17 recebeu passe de Mikel Merino, pedalou para cima da marcação e bateu no canto para decretar o 4 a 1.
Veja os gols do jogo:
Como foi o último jogo da Espanha antes de enfrentar a Croácia?
Primeiro tempo
A Espanha começou a partida controlando a posse de bola e encontrou o gol logo aos dois minutos. Guéhi tentou sair jogando, mas perdeu a bola para Lamine Yamal, que aproveitou o erro, avançou livre e finalizou colocado para abrir o placar em Wembley. A Inglaterra demorou a responder, enquanto a Fúria seguia encontrando espaços e chegou a balançar as redes com Ferran Torres, mas o lance foi anulado por impedimento.
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A equipe espanhola teve outras oportunidades para ampliar, principalmente com Ferran, que parou em defesa de Trafford e também desperdiçou uma chance cara a cara. A Inglaterra, porém, cresceu com o passar dos minutos e conseguiu buscar a igualdade aos 36 minutos. Bellingham recebeu no contra-ataque e encontrou Gordon, que tabelou com o meia antes de finalizar para deixar tudo igual.
A virada veio apenas quatro minutos depois. O'Reilly cruzou para a área, Kane se antecipou à defesa e cabeceou. A bola ainda bateu em Cucurella antes de entrar, colocando os ingleses em vantagem por 2 a 1. A Espanha sentiu o impacto da reação inglesa e foi para o intervalo em desvantagem.
Segundo tempo
A Inglaterra voltou melhor e teve a oportunidade de ampliar a vantagem aos 53 minutos, quando Bellingham sofreu pênalti após disputa com Rodri. Harry Kane assumiu a cobrança, mas acertou o travessão e desperdiçou a chance de fazer o terceiro gol inglês. O lance acabou sendo importante para a reação espanhola.
Poucos minutos depois, De la Fuente promoveu as entradas de Baena e Oyarzabal. E as mudanças deram resultado. Aos 60 minutos, Baena recebeu na entrada da área após uma pressão da Espanha e acertou um chute de longa distância para empatar novamente a partida.
A Espanha passou a controlar mais as ações e encontrou o gol da virada aos 75 minutos. Baena recebeu entre as linhas e encontrou Oyarzabal, que tocou por cobertura na saída de Trafford para marcar o terceiro gol espanhol. Nos minutos finais, a Fúria controlou a posse de bola e segurou a pressão inglesa para confirmar a vitória por 3 a 2 em Wembley.
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