A Espanha anunciou a convocação para os amistosos contra os Estados Unidos, nos dias 10 e 14 de outubro, na América do Norte. Sonia Bermúdez chamou 25 jogadoras para os compromissos, que fazem parte da preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil.

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Oihane Hernández está de volta à seleção. Clara Pinedo e Ornella Vignola também aparecem na lista, assim como Ainhoa Marín, convocada pela primeira vez para a equipe principal. Aitana Bonmatí, Olga Carmona, Esther González e Jana Fernández são as principais ausências.

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Os jogos colocam frente a frente as duas primeiras seleções do ranking da Fifa. Atual campeã mundial, a Espanha busca manter a preparação para o Mundial de 2027. Os Estados Unidos têm quatro títulos da competição e são os atuais campeões olímpicos.

O primeiro confronto será no dia 10 de outubro, no Audi Field, em Washington, D.C., às 20h30 no horário espanhol. O segundo está marcado para o dia 14, no Subaru Park, em Chester, na Pensilvânia, às 19h do horário local, 1h do dia 15 na Espanha.

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A técnica dos Estados Unidos, Emma Hayes, destacou a importância dos duelos antes do início das eliminatórias para a Copa do Mundo. A série de amistosos ocorre pouco mais de oito meses antes do Mundial no Brasil.

As novidades da Espanha

Oihane Hernández volta à seleção depois de mais de dois anos. A lateral foi campeã mundial em 2023 e disputou os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Na competição, foi titular na disputa pelo bronze contra a Alemanha. Desde então, não havia sido chamada novamente. A jogadora do Orlando Pride ganha uma nova oportunidade com Sonia Bermúdez.

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Ainhoa Marín terá a primeira experiência com a seleção principal. A atacante da Real Sociedad já havia trabalhado com Sonia em 2025, na equipe sub-23. O bom início de temporada rendeu a convocação.

Clara Pinedo também está na lista. A jogadora do Athletic Club havia sido chamada para os jogos contra Inglaterra e Ucrânia, em abril, mas não entrou em campo. Ornella Vignola, do Everton, completa o grupo de novidades. Ela estreou pela seleção em março, diante da Ucrânia.

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Vicky López é dúvida para os amistosos

Vicky López foi convocada, mas ainda não tem presença garantida nos dois amistosos. A jogadora do Barcelona se recupera de uma lesão e será avaliada nos próximos dias.

A comissão técnica acompanha a evolução física da atacante antes de definir sua participação nos jogos contra os Estados Unidos. A situação de Vicky é a principal pendência da lista anunciada por Sonia Bermúdez.

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Aitana Bonmatí e Olga Carmona ficam fora

Aitana Bonmatí e Olga Carmona não foram chamadas para os amistosos de outubro. As duas voltaram recentemente de lesão. Esther González e Jana Fernández também ficaram fora da relação.

A ausência do quarteto dá espaço para Sonia Bermúdez observar outras opções nos dois compromissos contra os Estados Unidos, adversários que a Espanha também poderá encontrar na disputa pelo título mundial em 2027.

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Convocadas da Espanha

Goleiras: Cata Coll, Misa Rodríguez e Adriana Nanclares. Defensoras: Oihane Hernández, Lucía Corrales, Laia Codina, María Méndez, Mapi León, Andrea Medina, Ona Batlle e Irene Paredes. Meias: Alexia Putellas, Patri Guijarro, Clara Serrajordi, Mariona Caldentey, Clara Pinedo e Fiamma Benítez. Atacantes: Athenea del Castillo, Salma Paralluelo, Edna Imade, Ornella Vignola, Ainhoa Marín, Vicky López e Claudia Pina.

Sonia Bermudez divulga lista de convocadas da Espanha com novidades e ausências de peso (Foto: Reprodução)

Desvantagem no retrospecto

Espanha e Estados Unidos se enfrentaram quatro vezes na história. As norte-americanas venceram três partidas, enquanto as espanholas ganharam uma.

O primeiro encontro aconteceu em janeiro de 2019, em Alicante, com vitória dos Estados Unidos por 1 a 0. No mesmo ano, as seleções voltaram a se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo da França. As norte-americanas venceram por 2 a 1 e avançaram na competição.

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Em março de 2020, os Estados Unidos voltaram a vencer a Espanha por 1 a 0, pela SheBelieves Cup. O último confronto aconteceu em outubro de 2022. Em amistoso realizado no estádio El Sadar, em Pamplona, a Espanha venceu por 2 a 0. As duas seleções voltam a se encontrar em uma série de dois amistosos que servirá como preparação para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil.