Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Espanha tem novidades e ausências em lista antes da Copa do Mundo

Seleção espanhola terá dois amistosos contra os Estados Unidos em outubro, em preparação para o Mundial de 2027, no Brasil

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 08:07
Favorite o Lance! no Google
Sonia Bermudez durante coletiva de divulgação da lista de convocadas
Sonia Bermudez divulga convocação da Espanha para amistosos (Foto: Reprodução)

A Espanha anunciou a convocação para os amistosos contra os Estados Unidos, nos dias 10 e 14 de outubro, na América do Norte. Sonia Bermúdez chamou 25 jogadoras para os compromissos, que fazem parte da preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil.

Lamine Yamal comemora o primeiro gol da Espanha contra a Inglaterra em partida da Liga das Nações em Wembley. (Foto: Ben Stansall/AFP)

Espanha vira sobre a Inglaterra e vence duelo eletrizante em Wembley

Futebol Internacional
Há 2 dias
Álex Baena marca o segundo gol da Espanha contra a Inglaterra pela Liga das Nações. (Foto: Ben Stansall/AFP)

Veja gols em Inglaterra x Espanha: Kane e Yamal marcam; Oyarzabal vira para a Fúria

Fora de Campo
Há 2 dias
Rodri ao lado dos jogadores espanhóis comemorando a conquista da Copa do Mundo.

Campeã mundial, Espanha estreia na Liga das Nações contra a Inglaterra

Futebol Internacional
Há 3 dias

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Oihane Hernández está de volta à seleção. Clara Pinedo e Ornella Vignola também aparecem na lista, assim como Ainhoa Marín, convocada pela primeira vez para a equipe principal. Aitana Bonmatí, Olga Carmona, Esther González e Jana Fernández são as principais ausências.

continua após a publicidade

Os jogos colocam frente a frente as duas primeiras seleções do ranking da Fifa. Atual campeã mundial, a Espanha busca manter a preparação para o Mundial de 2027. Os Estados Unidos têm quatro títulos da competição e são os atuais campeões olímpicos.

O primeiro confronto será no dia 10 de outubro, no Audi Field, em Washington, D.C., às 20h30 no horário espanhol. O segundo está marcado para o dia 14, no Subaru Park, em Chester, na Pensilvânia, às 19h do horário local, 1h do dia 15 na Espanha.

continua após a publicidade

A técnica dos Estados Unidos, Emma Hayes, destacou a importância dos duelos antes do início das eliminatórias para a Copa do Mundo. A série de amistosos ocorre pouco mais de oito meses antes do Mundial no Brasil.

As novidades da Espanha

Oihane Hernández volta à seleção depois de mais de dois anos. A lateral foi campeã mundial em 2023 e disputou os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Na competição, foi titular na disputa pelo bronze contra a Alemanha. Desde então, não havia sido chamada novamente. A jogadora do Orlando Pride ganha uma nova oportunidade com Sonia Bermúdez.

continua após a publicidade

Ainhoa Marín terá a primeira experiência com a seleção principal. A atacante da Real Sociedad já havia trabalhado com Sonia em 2025, na equipe sub-23. O bom início de temporada rendeu a convocação.

Clara Pinedo também está na lista. A jogadora do Athletic Club havia sido chamada para os jogos contra Inglaterra e Ucrânia, em abril, mas não entrou em campo. Ornella Vignola, do Everton, completa o grupo de novidades. Ela estreou pela seleção em março, diante da Ucrânia.

continua após a publicidade

Vicky López é dúvida para os amistosos

Vicky López foi convocada, mas ainda não tem presença garantida nos dois amistosos. A jogadora do Barcelona se recupera de uma lesão e será avaliada nos próximos dias.

A comissão técnica acompanha a evolução física da atacante antes de definir sua participação nos jogos contra os Estados Unidos. A situação de Vicky é a principal pendência da lista anunciada por Sonia Bermúdez.

continua após a publicidade

Aitana Bonmatí e Olga Carmona ficam fora

Aitana Bonmatí e Olga Carmona não foram chamadas para os amistosos de outubro. As duas voltaram recentemente de lesão. Esther González e Jana Fernández também ficaram fora da relação.

A ausência do quarteto dá espaço para Sonia Bermúdez observar outras opções nos dois compromissos contra os Estados Unidos, adversários que a Espanha também poderá encontrar na disputa pelo título mundial em 2027.

continua após a publicidade

Convocadas da Espanha

  1. Goleiras: Cata Coll, Misa Rodríguez e Adriana Nanclares.
  2. Defensoras: Oihane Hernández, Lucía Corrales, Laia Codina, María Méndez, Mapi León, Andrea Medina, Ona Batlle e Irene Paredes.
  3. Meias: Alexia Putellas, Patri Guijarro, Clara Serrajordi, Mariona Caldentey, Clara Pinedo e Fiamma Benítez.
  4. Atacantes: Athenea del Castillo, Salma Paralluelo, Edna Imade, Ornella Vignola, Ainhoa Marín, Vicky López e Claudia Pina.
Lista de convocadas da seleção da Espanha
Sonia Bermudez divulga lista de convocadas da Espanha com novidades e ausências de peso (Foto: Reprodução)

Desvantagem no retrospecto

Espanha e Estados Unidos se enfrentaram quatro vezes na história. As norte-americanas venceram três partidas, enquanto as espanholas ganharam uma.

O primeiro encontro aconteceu em janeiro de 2019, em Alicante, com vitória dos Estados Unidos por 1 a 0. No mesmo ano, as seleções voltaram a se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo da França. As norte-americanas venceram por 2 a 1 e avançaram na competição.

continua após a publicidade

Em março de 2020, os Estados Unidos voltaram a vencer a Espanha por 1 a 0, pela SheBelieves Cup. O último confronto aconteceu em outubro de 2022. Em amistoso realizado no estádio El Sadar, em Pamplona, a Espanha venceu por 2 a 0. As duas seleções voltam a se encontrar em uma série de dois amistosos que servirá como preparação para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Ex-atleta de vôlei de praia, Maria Clara Salgado discursa em pé, em frente ao painel do Prêmio Isabel Salgado

Mais Esportes

Prêmio Isabel Salgado investirá R$ 975 mil em projetos de nove modalidades

Há 11 horas
Cristiane, do Flamengo, e Bruna Calderan, do São Paulo (Foto: CBF/Divulgação)

Futebol Feminino

Lula sanciona lei de apoio ao futebol feminino no Brasil

Há 12 horas
Flamengo é campeão em cima do São Paulo

Futebol Feminino

Flamengo vence o São Paulo e conquista título internacional no Feminino

Há 2 dias
Isa Guimarães comemorando o gol da virada na final do Brasileirão Feminino

Futebol Feminino

São Paulo vence o Corinthians de virada no jogo de ida da final do Brasileirão Feminino

Há 2 dias
Corinthians x São Paulo Feminino

Futebol Feminino

Veja gols em Corinthians x São Paulo pela final do Brasileiro Feminino

Há 2 dias
Camisa do Corinthians para final

Corinthians

Por que o Corinthians terá bet na camisa contra o São Paulo mesmo com proibição?

Há 2 dias
Mais LANCE!
Taça Brasileirão Feminino

São Paulo desafia domínio do Corinthians no Brasileirão Feminino

Onde assistir Corinthians e São Paulo

Corinthians x São Paulo: onde assistir à final do Brasileirão Feminino

Uniforme do Corinthians com a marca

Corinthians anuncia renovação com patrocinador e amplia acordo

Troféu Brasileirão Feminino

São Paulo e Corinthians ampliam negócios no futebol feminino antes da final

Arthur Elias convocou 28 atletas para os dois amistosos contra a Argentina

Convocação de Arthur Elias marca mudança que não acontecia desde 2023

Brasileirão Feminino A1

São Paulo e Corinthians se enfrentarão na final do Brasileirão Feminino; veja datas

Athur Elias faz convocação da Seleção Brasileira feminina

Seleção Feminina: veja as convocadas por Arthur Elias para os amistosos contra a Argentina

Arthur Elias durante treino da Seleção Feminina na Inglaterra (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

AO VIVO: assista à convocação da Seleção Brasileira feminina

Yaya PSG

Yaya destaca desafio do PSG contra o Real Madrid na estreia da Champions

Arthur Elias treina seleção brasileira feminina

Seleção Feminina: Arthur Elias anuncia convocadas nesta terça-feira; veja o que esperar

Sexta edição do Brasil Ladies Cup

Brasil Ladies Cup fecha novo acordo de naming rights para as próximas temporadas; veja

Brasil comemora ponto contra Colômbia no Sul-Americano masculino de vôlei

Olimpíadas: Brasil tem mais de 30 atletas garantidos em Los Angeles 2028

Vista geral do estadio Arena Corinthians para partida entre Corinthians e Bahia pelo campeonato Brasileiro Feminino 2026

Corinthians recebe o Bahia na partida de volta da semifinal do Brasileirão Feminino

Tricolor pode ganhar premiação milionária se for campeão do Brasileirão Feminino (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc)

São Paulo pode faturar premiação milionária do Brasileirão Feminino