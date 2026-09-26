Espanha vira sobre a Inglaterra e vence duelo eletrizante em Wembley
Duelo, que reeditou final da Euro de 2024, teve duas viradas
A Espanha venceu a Inglaterra por 3 a 2, neste sábado (26), em Wembley, pela rodada de abertura da Nations League. Yamal abriu o placar para os espanhóis, mas Gordon e Kane viraram o jogo ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Baena empatou e Oyarzabal marcou o gol da vitória da Fúria, que voltou a superar os ingleses após a conquista da Eurocopa de 2024.
Veja gols em Inglaterra x Espanha: Kane e Yamal marcam; Oyarzabal vira para a Fúria
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Primeiro tempo
A Espanha começou a partida controlando a posse de bola e encontrou o gol logo aos dois minutos. Guéhi tentou sair jogando, mas perdeu a bola para Lamine Yamal, que aproveitou o erro, avançou livre e finalizou colocado para abrir o placar em Wembley. A Inglaterra demorou a responder, enquanto a Fúria seguia encontrando espaços e chegou a balançar as redes com Ferran Torres, mas o lance foi anulado por impedimento.
A equipe espanhola teve outras oportunidades para ampliar, principalmente com Ferran, que parou em defesa de Trafford e também desperdiçou uma chance cara a cara. A Inglaterra, porém, cresceu com o passar dos minutos e conseguiu buscar a igualdade aos 36 minutos. Bellingham recebeu no contra-ataque e encontrou Gordon, que tabelou com o meia antes de finalizar para deixar tudo igual.
A virada veio apenas quatro minutos depois. O'Reilly cruzou para a área, Kane se antecipou à defesa e cabeceou. A bola ainda bateu em Cucurella antes de entrar, colocando os ingleses em vantagem por 2 a 1. A Espanha sentiu o impacto da reação inglesa e foi para o intervalo em desvantagem.
Segundo tempo
A Inglaterra voltou melhor e teve a oportunidade de ampliar a vantagem aos 53 minutos, quando Bellingham sofreu pênalti após disputa com Rodri. Harry Kane assumiu a cobrança, mas acertou o travessão e desperdiçou a chance de fazer o terceiro gol inglês. O lance acabou sendo importante para a reação espanhola.
Poucos minutos depois, De la Fuente promoveu as entradas de Baena e Oyarzabal. E as mudanças deram resultado. Aos 60 minutos, Baena recebeu na entrada da área após uma pressão da Espanha e acertou um chute de longa distância para empatar novamente a partida.
A Espanha passou a controlar mais as ações e encontrou o gol da virada aos 75 minutos. Baena recebeu entre as linhas e encontrou Oyarzabal, que tocou por cobertura na saída de Trafford para marcar o terceiro gol espanhol. Nos minutos finais, a Fúria controlou a posse de bola e segurou a pressão inglesa para confirmar a vitória por 3 a 2 em Wembley.
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O lance decisivo da partida foi o pênalti perdido por Harry Kane. A Inglaterra tinha vantagem de 2 a 1 e vivia um momento de maior controle da partida, enquanto a Espanha encontrava dificuldades para reagir. A cobrança no travessão manteve a Fúria viva no duelo e, poucos minutos depois, Baena iniciou a reação espanhola com o gol de empate.
Deu aula 🏅
Baena foi o principal destaque entre os jogadores que entraram no decorrer da partida. O meia do Atlético de Madrid precisou de poucos minutos para mudar o cenário do confronto, participando diretamente dos dois gols da virada espanhola. Primeiro, marcou o empate com uma finalização de longa distância e, depois, encontrou Oyarzabal para o gol que definiu a vitória.
Ficou abaixo 📉
Os sistemas defensivos das duas equipes tiveram dificuldades durante a partida, especialmente nos momentos que antecederam os gols. Guéhi ficou marcado pelo erro que originou o primeiro gol espanhol, enquanto Cucurella participou diretamente da virada inglesa ao desviar o cabeceio de Kane para dentro da própria meta. O zagueiro inglês ainda recebeu cartão amarelo durante o confronto.
✅ Ficha técnica
Inglaterra 🆚 Espanha
Liga das Nações – Fase de grupos
📆 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2026
📍 Local: Wembley, Londres, Inglaterra
🥅 Gols: Yamal, 2'/1ºT (0-1); Gordon, 36'/1ºT (1-1); Kane, 40'/1ºT (2-1); Baena, 60'/2ºT (2-2); Oyarzabal, 75'/2ºT (2-3)
🟨 Cartões amarelos: O'Reilly (ING), Guéhi (ING), Bellingham (ING)
🟥 Cartões vermelhos: -
⚪🔵 Inglaterra
Trafford; Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Lewis-Skelly; Saka, Bellingham, Gordon e Kane.
🔴🟡 Espanha
Unai Simón; Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams e Ferran Torres.
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