República Tcheca x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações
República Tcheca x Inglaterra: pela 2ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027
República Tcheca e Inglaterra se enfrentam nesta terça-feira (29), às 15h45 (de Brasília), na Fortuna Arena, em Praga, pela segunda rodada do Grupo A3 da Uefa Nations League. As duas seleções buscam a recuperação após serem derrotadas em casa na estreia. A partida terá transmissão da Disney+. Clique para assistir à Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
A República Tcheca perdeu para a Croácia na primeira rodada e agora tenta aproveitar o fator casa para conquistar os primeiros pontos na competição. Um novo tropeço pode deixar os tchecos em situação complicada na disputa por uma vaga nas semifinais.
A seleção deve promover algumas mudanças na escalação para o duelo desta terça-feira.
A Inglaterra também foi derrotada na estreia. Mesmo com uma boa atuação, a equipe comandada por Thomas Tuchel perdeu para a Espanha, atual campeã mundial, diante de sua torcida.
Agora, os ingleses precisam pontuar fora de casa para seguir na briga pela classificação para as semifinais da Nations League. A tendência é de mudanças principalmente no setor defensivo.
Confira as informações de República Tcheca x Inglaterra
✅ FICHA TÉCNICA
REPÚBLICA TCHECA 🆚 INGLATERRA
🏆 Uefa Nations League – Grupo A3 – 2ª rodada
📆 Data e horário: terça-feira, 29 de setembro de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Fortuna Arena, Praga (TCH)
📺 Onde assistir: Disney+ Premium
⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS
🇨🇿 REPÚBLICA TCHECA (Técnico: Santi Denia)
Kinsky; Coufal, Hranac, Chaloupek e Zmrzly; Sadilek, Kral, Radosta, Karabec e Sulc; Hlozek.
🏴 INGLATERRA (Técnico: Thomas Tuchel)
Trafford; Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi e Hall; Scott, Anderson e Bellingham; Saka, Harry Kane e Gordon.
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Onde Assistir
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