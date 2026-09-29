Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

República Tcheca x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações

República Tcheca x Inglaterra: pela 2ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 15:49
Favorite o Lance! no Google
UEFA Nations League 2026/2027 - República Tcheca x Inglaterra
Onde assistir ao vivo a partida entre República Tcheca e Inglaterra pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

República Tcheca e Inglaterra se enfrentam nesta terça-feira (29), às 15h45 (de Brasília), na Fortuna Arena, em Praga, pela segunda rodada do Grupo A3 da Uefa Nations League. As duas seleções buscam a recuperação após serem derrotadas em casa na estreia. A partida terá transmissão da Disney+. Clique para assistir à Disney+!

UEFA Nations League 2026/2027 - República Tcheca x Croácia

República Tcheca x Croácia: onde assistir, horário e escalações

Onde Assistir
Há 3 dias
John Stones e Nico Williams disputam bola na final da Eurocopa entre Espanha e Inglaterra. (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (26/09/2026)

Onde Assistir
Há 3 dias
UEFA Nations League 2026/2027 - Inglaterra x Espanha

Inglaterra x Espanha: onde assistir, horário e escalações

Onde Assistir
Há 4 dias

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Ficha do jogo

TCH
ING
Campeonato
UEFA Nations League 2026/2027
Data e Hora
29/09/2026, 15:45
Local
Fortuna Arena - Praha
Árbitro
Onde assistir
Clique para assistir à Disney+!

Como chegam as equipes

A República Tcheca perdeu para a Croácia na primeira rodada e agora tenta aproveitar o fator casa para conquistar os primeiros pontos na competição. Um novo tropeço pode deixar os tchecos em situação complicada na disputa por uma vaga nas semifinais.

A seleção deve promover algumas mudanças na escalação para o duelo desta terça-feira.

A Inglaterra também foi derrotada na estreia. Mesmo com uma boa atuação, a equipe comandada por Thomas Tuchel perdeu para a Espanha, atual campeã mundial, diante de sua torcida.

continua após a publicidade

Agora, os ingleses precisam pontuar fora de casa para seguir na briga pela classificação para as semifinais da Nations League. A tendência é de mudanças principalmente no setor defensivo.

Confira as informações de República Tcheca x Inglaterra

✅ FICHA TÉCNICA

REPÚBLICA TCHECA 🆚 INGLATERRA
🏆 Uefa Nations League – Grupo A3 – 2ª rodada

📆 Data e horário: terça-feira, 29 de setembro de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Fortuna Arena, Praga (TCH)
📺 Onde assistir: Disney+ Premium

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

🇨🇿 REPÚBLICA TCHECA (Técnico: Santi Denia)
Kinsky; Coufal, Hranac, Chaloupek e Zmrzly; Sadilek, Kral, Radosta, Karabec e Sulc; Hlozek.

🏴 INGLATERRA (Técnico: Thomas Tuchel)
Trafford; Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi e Hall; Scott, Anderson e Bellingham; Saka, Harry Kane e Gordon.

UEFA Nations League 2026/2027 - República Tcheca x Inglaterra
Onde assistir ao vivo a partida entre República Tcheca e Inglaterra pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Seleção empatou com a Austrália

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (29/09/2026)

Há 9 horas
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Benfica x Bayern München

Onde Assistir

Benfica x Bayern München: onde assistir, horário e escalações

Há 11 horas
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Lyon x Chelsea

Onde Assistir

Lyon x Chelsea: onde assistir, horário e escalações

Há 11 horas
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Paris FC x Arsenal

Onde Assistir

Paris FC x Arsenal: onde assistir, horário e escalações

Há 11 horas
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Häcken x Juventus

Onde Assistir

Häcken x Juventus: onde assistir, horário e escalações

Há 11 horas
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Roma x Barcelona

Onde Assistir

Roma x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Há 11 horas
Mais LANCE!
Onde assistir Brasil x Austrália

Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalações

Jérémy Doku e Bradley Barcola disputam bola em Bélgica x França pela Liga das Nações. (Foto: John Thys/AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (28/09/2026)

Brasileirão Série B 2026 - Botafogo-SP x Ponte Preta

Botafogo-SP x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Woodford Town x Mulbarton Wanderers

Woodford Town x Mulbarton Wanderers: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - Noruega x Portugal

Noruega x Portugal: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - Dinamarca x Gales

Dinamarca x Gales: onde assistir, horário e escalações

Cristiano Ronaldo no aquecimento para Portugal x País de Gales

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (27/09/2026)

Brasileirão Série B 2026 - América-MG x Juventude

América-MG x Juventude: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série C 2026 - Inter de Limeira x Paysandu

Inter de Limeira x Paysandu: onde assistir, horário e escalações

Michelle ataca em Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na semifinal da Superliga Feminina de vôlei 2025/26

Praia Clube x Sesc Flamengo na 'final' da Copa Supervôlei: horário e onde assistir

Brasileirão Série C 2026 - Floresta-CE x Santa Cruz

Floresta-CE x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - República Tcheca x Croácia

República Tcheca x Croácia: onde assistir, horário e escalações

John Stones e Nico Williams disputam bola na final da Eurocopa entre Espanha e Inglaterra. (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (26/09/2026)