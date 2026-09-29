Ex-Palmeiras, Gabriel Veron se destaca no Porto e ganha elogios

De volta ao Porto, Gabriel Veron busca recuperar espaço no futebol português e já começa a receber sinais positivos no clube. Integrado ao elenco do Porto B, o atacante de 24 anos foi destaque nos índices físicos da equipe desde o retorno e recebeu elogios da comissão técnica pela postura durante o período de preparação.

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O bom desempenho nos treinamentos abriu espaço para uma oportunidade em campo. Veron entrou no segundo tempo do empate do Porto B por 2 a 2 com o Vizela, pela Segunda Liga de Portugal. O atacante foi acionado aos 17 minutos da etapa final.

A atuação diante do Vizela marcou o retorno de Veron aos jogos pelo clube português. O técnico João Brandão destacou o comportamento do brasileiro e o trabalho realizado para recuperar a condição física.

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— Quero realçar não só a estreia de Emanuel, mas também a do Veron, que tem tido uma postura muito correta e hoje mereceu claramente a oportunidade de entrar no jogo. Desde que chegou procurou recuperar a condição física — afirmou o treinador.

Destaque físico e permanência na equipe B

Segundo o clube, Veron alcançou o primeiro lugar nos índices físicos do Porto B desde que voltou à equipe. A evolução apresentada durante os treinamentos foi determinante para que o atacante recebesse minutos na Segunda Liga.

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Com contrato com o Porto até o fim da temporada 2026/27, Gabriel Veron permanece integrado ao Porto B. O jogador agora trabalha para recuperar ritmo de jogo e conquistar mais espaço no elenco ao longo da temporada.

Gabriel Veron em ação pelo Porto (Foto: Divulgação)

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