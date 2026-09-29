Manchester City é considerado culpado por violações financeiras na Premier League
Comissão independente apontou violações durante nove temporadas
O Manchester City foi considerado culpado de todas as acusações relacionadas a graves violações das regras financeiras da Premier League durante um período de nove temporadas. A decisão foi tomada por uma Comissão independente e divulgada nesta terça-feira (29), após anos de investigação sobre as contas e os acordos comerciais do clube.
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As infrações consideradas comprovadas ocorreram entre as temporadas 2009/10 e 2017/18. Segundo a decisão, o Manchester City utilizou contratos comerciais fictícios para inflar artificialmente suas receitas e reduzir custos, além de apresentar informações financeiras que não refletiam a situação real do clube.
A Comissão também concluiu que o clube violou de maneira significativa os limites de gastos estabelecidos pela Premier League e pela UEFA no período analisado. De acordo com as conclusões divulgadas pela Liga, os esquemas identificados teriam provocado uma distorção superior a £900 milhões entre receitas e despesas reportadas.
Como funcionava o esquema apontado pela Comissão
De acordo com a decisão, o Manchester City teria utilizado acordos comerciais nos quais os patrocinadores pagavam apenas uma parte dos valores previstos, enquanto o restante era financiado pelo Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), proprietário do clube.
A Comissão também apontou outros acordos que, segundo suas conclusões, foram financiados pelo ADUG e permitiram ao Manchester City registrar despesas operacionais inferiores às efetivamente realizadas.
Um terceiro acordo considerado fraudulento envolveu a Fordham, empresa que havia adquirido direitos de imagem de jogadores do clube. Segundo a Comissão, esse acordo também recebeu financiamento do ADUG.
A conclusão foi de que os mecanismos utilizados tinham como objetivo fazer com que as contas do Manchester City aparentassem estar em conformidade com as regras financeiras.
Clube também foi considerado culpado por falta de cooperação
Além das violações financeiras, a Comissão analisou a conduta do Manchester City durante a investigação conduzida pela Premier League.
O clube foi considerado culpado em três das quatro acusações relacionadas à falta de cooperação com a Liga. Segundo a decisão, o Manchester City teria feito esforços para dificultar o andamento da investigação.
A investigação da Premier League começou em dezembro de 2018. A reclamação formal foi apresentada em fevereiro de 2023, e a audiência da Comissão independente durou 42 dias, terminando em dezembro de 2024.
Sanção ainda não foi definida
Apesar da decisão sobre as acusações, a punição ao Manchester City ainda não foi estabelecida. A definição da sanção será tratada em uma nova audiência diante da Comissão independente.
Entre as possibilidades previstas pelas regras da Premier League estão multa, perda de pontos e outras sanções esportivas. O procedimento relacionado à punição permanecerá privado e confidencial até que sua publicação seja autorizada.
O Manchester City também tem direito de recorrer das conclusões da Comissão e, segundo a Premier League, o prazo para apresentar o recurso termina na sexta-feira, 2 de outubro.
A Liga informou que pretende concluir o processo, incluindo eventuais recursos e a publicação das decisões correspondentes, o mais rapidamente possível.
Premier League se manifesta
O diretor executivo da Premier League, Richard Masters, afirmou que a decisão estabelece os fatos relacionados à conduta do Manchester City durante o período investigado.
— A decisão principal estabelece os fatos do que aconteceu no Manchester City durante esse período. Ela detalha como o clube violou sistematicamente as regras da Premier League por quase uma década — afirmou Masters.
O dirigente também classificou o processo como o mais significativo já conduzido pela Premier League e destacou que a definição da sanção será a próxima etapa do caso.
A Comissão publicou uma versão editada da chamada Decisão Principal, enquanto a Premier League afirmou que outros anexos e documentos serão disponibilizados assim que possível, respeitando as regras de confidencialidade do processo.
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