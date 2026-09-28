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Recusa de Mourinho levou Jorge Jesus à Seleção de Portugal

Chamado do Real Madrid fez Mourinho recusar Portugal e abrir vaga para Jorge Jesus

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 18:30
Atualizado há 44 minutos
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Jorge Jesus
Ídolo da torcida do Flamengo, Jorge Jesus assumiu a Seleção de Portugal após reviravolta no mercado europeu (Foto: AFP)

Um 'não' de José Mourinho à Seleção de Portugal abriu caminho para o ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, assumir a equipe. O 'Special One' era o plano A dos portugueses, mas optou por retornar ao Real Madrid após um pedido do presidente Florentino Pérez, deixando o caminho livre para o ídolo rubro-negro.

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José Mourinho durante jogo do Real Madrid
Chamado de Florentino Pérez fez Mourinho rejeitar a Seleção Portuguesa e acertar retorno ao Real Madrid (Foto: Thomas Coex / AFP)

Antes do término da passagem de Roberto Martínez no comando da equipe das Quinas, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) definiu Mourinho como o plano A para liderar o novo ciclo. As conversas entre os dirigentes e o treinador avançaram ao ponto de alinhar diretrizes de trabalho, repetindo uma investida que já havia ocorrido sem sucesso em 2012, quando o Real Madrid vetou o acúmulo de cargos pelo técnico.

A reviravolta ocorreu após um telefonema de emergência de Florentino Pérez. Atravessando um período delicado no Santiago Bernabéu, a diretoria merengue decidiu recorrer a uma fórmula testada anteriormente com Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti: resgatar um treinador vitorioso da história recente do clube. Atendendo ao apelo do mandatário espanhol, Mourinho não hesitou, deixou o Benfica mediante o pagamento de sua multa rescisória e acertou seu retorno a Madri após 12 anos.

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A recusa de Mourinho em assumir a seleção de Portugal abriu portas para que a federação buscasse um novo nome de peso no mercado. Foi exatamente nesse cenário de reformulação que os dirigentes portugueses chegaram ao nome do ex-comandante rubro-negro Jorge Jesus. Experiente, vitorioso e com histórico de sinergia ao lado de astros como Cristiano Ronaldo, o ex-técnico do Flamengo assumiu o posto com o respaldo necessário para liderar Portugal em seu novo momento.

O técnico Jorge Jesus em coletiva antes da estreia pela seleção de Portugal
Ídolo da torcida do Flamengo, Jorge Jesus assumiu a Seleção de Portugal após reviravolta no mercado europeu (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)
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