Espanha x Croácia: onde assistir, horário e escalações
Espanha x Croácia: pela 2ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027
Espanha e Croácia se enfrentam nesta terça-feira (29), às 15h45 (de Brasília), em Sevilha, pela segunda rodada da Uefa Nations League. A partida marca o primeiro jogo da seleção espanhola diante de sua torcida após o título da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão do Sportv. Clique para assistir no Sportv
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
A Espanha manteve o bom momento na estreia da competição. No sábado, a seleção venceu a Inglaterra em Wembley e largou na frente na disputa por uma vaga na semifinal da Nations League.
Com mais uma vitória, desta vez diante da Croácia, os espanhóis podem ficar ainda mais próximos da classificação para a próxima fase. A tendência é que a equipe poupe alguns jogadores que atuaram durante os 90 minutos contra os ingleses.
Do outro lado, a Croácia também estreou com vitória. A equipe venceu a República Tcheca fora de casa e agora busca outro resultado positivo para se manter na briga pela classificação.
Os croatas apostam na experiência de Luka Modric e na manutenção da base que disputou a Copa do Mundo. Diante da Espanha, porém, Slaven Bilic deve apostar em uma formação mais rejuvenescida, mantendo o veterano como principal referência.
Confira as informações de Espanha x Croácia
✅ FICHA TÉCNICA
ESPANHA 🆚 CROÁCIA
🏆 Uefa Nations League – 2ª rodada
📆 Data e horário: terça-feira, 29 de setembro de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Sevilha (ESP)
📺 Onde assistir: SporTV
⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS
🇪🇸 ESPANHA (Técnico: Luís de la Fuente)
Simón; Pubill, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz e Olmo; Yamal, Nico Williams e Ferran Torres.
🇭🇷 CROÁCIA (Técnico: Slaven Bilic)
Livakovic; Stanisic, Vuskavic, Gvardiol e Perisic; Kovacic, Modric e Luka Sucic; Ivanovic, Petar Sucic e Matanovic.
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