Jorge Jesus gera atrito em Portugal após barrar Cristiano Ronaldo

A vitória da Seleção de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega, em Oslo, ficou em segundo plano diante da primeira grande crise sob o comando de Jorge Jesus. O treinador português tomou a decisão drástica de deixar Cristiano Ronaldo no banco de reservas durante os 90 minutos do confronto, quebrando uma marca que durava 18 anos.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional

O camisa 7 não ficava sem atuar um minuto sequer em um jogo oficial pela seleção desde a Eurocopa de 2008. Visivelmente incomodado no banco ao longo do segundo tempo, o atacante do Al Nassr se recusou a cumprimentar os torcedores que pediam fotos e autógrafos no Estádio Ullevaal, rumando direto para o túnel dos vestiários assim que o apito final foi soprado.

continua após a publicidade

Cristiano Ronaldo, sentado no banco de reservas antes da partida do Grupo A4 da Liga das Nações da Uefa entre Noruega e Portugal, em Oslo (Foto: Lise Åserud / NTB / AFP)

Em entrevista coletiva após a vitória, o ex-comandante do Flamengo fez questão de condenar publicamente a postura do seu capitão e garantiu que terá uma conversa dura nos bastidores para restabelecer a ordem do grupo.

— O Cristiano não cumprimentou os torcedores? Vou falar com ele. A seleção é a seleção. Não sei explicar por que ele não cumprimentou, mas vou conversar com ele sobre isso. Eu pretendia colocá-lo na meia hora final, mas o desenho do jogo pediu outras trocas. Ele tem 41 anos e precisamos gerir essas situações — declarou o comandante.

continua após a publicidade

A imprensa internacional repercutiu com forte impacto a firmeza do técnico português. O diário francês L'Équipe destacou que, sob a liderança de Jorge Jesus, o estatuto de "intocável" de CR7 chegou definitivamente ao fim, marcando o início de uma nova era na Seleção Portuguesa.