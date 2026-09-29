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Além de Arrascaeta, veja outros jogadores lesionados na Data Fifa

Veja a lista de atletas cortados por lesão nesta Data Fifa

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
29/09/2026 09:48
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Flamengo confirmou a lesão do camisa 10 (Foto: Divulgação/Uruguay)
Flamengo confirmou a lesão do camisa 10 (Foto: Divulgação/Uruguay)

A pausa de uma semana no calendário tradicional, conhecida como Data Fifa, que se estende até 6 de outubro, vem sendo marcada por uma série de lesões envolvendo jogadores importantes. Entre os casos estão atletas que foram cortados antes da apresentação às suas seleções, como Wesley, do Brasil, e Cole Palmer, da Inglaterra.

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Outros nomes de destaque sofreram problemas físicos durante o período com seus países, como Kylian Mbappé, da França, Arrascaeta, do Uruguai, e Kai Havertz, da Alemanha. Gakpo, pela Holanda, e Isak, na Suécia, também foram cortados por lesões.

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Lesão de Arrascaeta no Uruguai

O Flamengo confirmou, nesta segunda-feira (28), que Arrascaeta sofreu uma fratura no punho esquerdo, com indicação cirúrgica. O jogador retornará ao Brasil, onde será reavaliado pelo departamento médico antes do procedimento e dará sequência ao tratamento. Ainda não há prazo definido para o retorno do meia aos gramados.

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A lesão aconteceu durante o amistoso entre Uruguai e Coreia do Sul, disputado em Seul. Arrascaeta caiu no gramado e apoiou a mão esquerda no chão. Em seguida, sentiu dores no antebraço e precisou deixar a partida aos 32 minutos do segundo tempo, sendo substituído por Rodrigo Zalazar.

O uruguaio, no entanto, foi um dos destaques da partida. O Uruguai venceu a Coreia do Sul por 4 a 1, com Arrascaeta participando diretamente de dois gols: ele deu assistência para Darwin Núñez abrir o placar e marcou o segundo gol da Celeste.

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Arrascaeta se lesiona durante amistoso pela Seleção do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguay)
Arrascaeta se lesiona durante amistoso pela Seleção do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguay)

Craques da França de fora

O Real Madrid também teve dois jogadores que apresentaram problemas físicos durante a Data Fifa. Ibrahima Konaté foi cortado antes da estreia da França na Liga das Nações após sentir dores no joelho direito durante um treinamento. Os exames indicaram uma leve entorse no joelho direito, e o defensor retornou ao clube espanhol.

Kylian Mbappé, por sua vez, lesionou-se durante a partida contra a Turquia. O atacante marcou o gol da vitória da França por 1 a 0 e sentiu dores no joelho esquerdo logo após a finalização. Ele chegou a voltar ao gramado após atendimento, mas voltou a sentir o problema e foi substituído aos 13 minutos do segundo tempo. O clube informou que constatou uma hiperextensão da cápsula posterior do joelho esquerdo.

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Alemães de fora, igual Arrascaeta

A Alemanha também perdeu dois jogadores importantes na primeira partida da Data Fifa. Jamal Musiala, do Bayern de Munique, sofreu um problema muscular na coxa direita durante o aquecimento antes do duelo contra a Holanda. O meia, relacionado para a estreia de Jürgen Klopp no comando da seleção alemã, foi cortado e não participou da partida.

Kai Havertz, do Arsenal, começou como titular contra a Holanda, mas sofreu uma lesão muscular durante o primeiro tempo. O atacante recebeu atendimento e deixou o campo aos 30 minutos, sendo substituído por Younes Ebnoutalib. Posteriormente, a Federação Alemã confirmou que Havertz sofreu uma distensão muscular e foi liberado para retornar ao Arsenal.

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