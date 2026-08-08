Inter Miami x Monterrey tem homenagem ao pai de Messi; craque não joga Motivo do falecimento não foi divulgado pela família

O Inter Miami enfrentou o Monterrey neste sábado (8), às 21h, em um duelo válido pela Leagues Cup, um torneio mata-mata. O principal craque do time mandante, Lionel Messi, não jogou a partida por conta do falecimento de seu pai, Jorge Messi, que aconteceu na última sexta-feira (7).

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Em homenagem ao ídolo argentino, os dois clubes respeitaram um minuto de silêncio antes da bola rolar. Torcedores presentes no estádio levantaram cartazes e bandeiras com mensagens de conforto para Messi. Com a bola rolando, o Monterrey venceu o Inter Miami por 2 a 1.

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Homenagem do Inter Miami ao pai de Lionel Messi

Tradução: Inter Miami tirou um momento para honrar a vida do pai de Lionel Messi, Jorge Messi, antes do jogo.

Carinho de De Paul, companheiro de Lionel

Colega de equipe no Inter Miami, e de seleção pela Argentina, Rodrigo De Paul homenageou a família do camisa 10 após balançar as redes no confronto contra o Monterrey. O meio-campista marcou um golaço de fora da área, com um chute rasteiro, e, durante a comemoração, tirou sua camisa.

Por baixo, estava uma camisa com o número de Lionel Messi. De Paul fez questão de evidenciar o número do ídolo do Barcelona, simbolizando um reconhecimento pelo momento difícil enfrentado pelo atacante.

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Homenagem de torcedores a Jorge Messi

Além do gesto do Inter Miami, espectadores presentes no estádio para acompanhar o confronto entre Inter Miami e Monterrey, também prestaram homenagens ao argentino, que não esteve presente no jogo.

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Torcedores homenageam Jorge Messi em jogo de Inter Miami (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Tradução: Nós sorrimos com você. Nós choramos com você. Você nunca vai andar sozinho, Leo.

Comunicado da AFA

"No dia de hoje, sábado, 8 de agosto, lamentamos com profunda dor a irreparável perda de Jorge Messi, pai de Lionel Andrés Messi.

Em sua memória, a Associação do Futebol Argentino dispôs, antes do início das partidas, a realização de um minuto de silêncio em todos os jogos a serem realizados em todas as categorias do futebol argentino e a utilização de uma braçadeira preta por parte da equipe de arbitragem, jogadores e comissões técnicas.

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Da mesma forma, as bandeiras das instalações da AFA hastearão a meio-mastro, em sinal de luto, até a próxima sexta-feira, 14 de agosto"

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