Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

AFA homenageará pai de Messi com minuto de silêncio neste fim de semana

Jorge Messi morreu aos 68 anos após meses enfrentando problemas de saúde

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
08/08/2026 16:05
Favorite o Lance! no Google
Lionel Messi ao lado de Jorge Messi
Lionel Messi ao lado de Jorge Messi (Foto: Reprodução/Instagram)

A Associação do Futebol Argentino (AFA) fará um minuto de silêncio em todas as partidas das categorias e modalidades do futebol argentino neste fim de semana em homenagem a Jorge Messi, pai de Lionel Messi, que morreu na última sexta-feira (7), aos 68 anos, em Rosário, na Argentina.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

A entidade também determinou que jogadores, comissões técnicas e equipes de arbitragem utilizem uma braçadeira preta durante as partidas em memória do pai do capitão da seleção argentina.

continua após a publicidade

— Em sua memória, a Associação do Futebol Argentino dispôs, antes do início das partidas, a realização de um minuto de silêncio em todos os jogos a serem realizados em todas as categorias do futebol argentino e a utilização de uma braçadeira preta por parte da equipe de arbitragem, jogadores e comissões técnicas — disse a AFA.

Jorge morreu após meses enfrentando problemas de saúde. A família de Messi já havia se manifestado sobre o estado de saúde do argentino em outra ocasião, quando surgiram especulações sobre sua morte. Na época, o comunicado não negou que Jorge Messi enfrentava um problema de saúde e informou que ele estava sob acompanhamento médico.

continua após a publicidade

Relação com Lionel Messi

Embora não tivesse uma vida midiática, Jorge Messi teve papel importante no desenvolvimento da carreira do filho. Quando Lionel Messi ainda atuava nas categorias de base do Newell's Old Boys, ele buscou tratamento para ajudar o jogador a superar dificuldades relacionadas ao crescimento físico.

Jorge Messi também acompanhou as primeiras semanas de Messi em Barcelona, enquanto Celia Cuccittini, mãe do jogador, permaneceu em Rosário para organizar a mudança e cuidar do restante da família.

continua após a publicidade

Antes de se dedicar à família e à carreira do filho, Jorge Messi tentou seguir os passos de Lionel e se tornar jogador de futebol. Ele chegou a atuar nas categorias de base do Newell's Old Boys, mas abandonou a tentativa após ser convocado para o serviço militar argentino.

Formado como técnico químico, Jorge Messi trabalhou na fábrica Acindar durante a década de 1980 e chegou ao cargo de gerente.

Jorge Messi em chegada no aeroporto de Barcelona em 2020
Jorge Messi em chegada no aeroporto de Barcelona em 2020 (Foto: Lluis Gene/AFP)

Veja abaixo o comunicado completo

No dia de hoje, sábado, 8 de agosto, lamentamos com profunda dor a irreparável perda de Jorge Messi, pai de Lionel Andrés Messi.

Em sua memória, a Associação do Futebol Argentino dispôs, antes do início das partidas, a realização de um minuto de silêncio em todos os jogos a serem realizados em todas as categorias do futebol argentino e a utilização de uma braçadeira preta por parte da equipe de arbitragem, jogadores e comissões técnicas.

continua após a publicidade

Da mesma forma, as bandeiras das instalações da AFA hastearão a meio-mastro, em sinal de luto, até a próxima sexta-feira, 14 de agosto.

🍀Aposte na disputa do Brasileirão, Copa do Brasil e na Libertadores!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Inter Miami presta homangem a Lionel Messi antes de jogo decisivo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Futebol Internacional

Inter Miami x Monterrey tem homenagem ao pai de Messi; craque não joga

Há 2 horas
Presidente da Fifa, Gianni Infantino discursa durante evento nos Estados Unidos antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

Futebol Internacional

Fifa se manifesta sobre pressão sofrida por Infantino; veja comunicado

Há 3 horas
Fachada da Associação Sul-Coreana de Futebol

Futebol Internacional

Federação sul-coreana se desculpa por favores sexuais a árbitros

Há 7 horas
Carlos Espí comemora com Valverde gol marcado em amistoso do Real Madrid contra o Ferencváros

Futebol Internacional

Endrick passa em branco e vê concorrente ganhar força no Real Madrid

Há 8 horas
Jan Virgili é anunciado como novo reforço do Club Brugge, da Bélgica

Futebol Internacional

'Pesadelo' do Flamengo é anunciado pelo Club Brugge, da Bélgica

Há 9 horas
Carlo Ancelotti em entrevista coletiva durante a Copa do Mundo

Futebol Internacional

Trio brasileiro 'desafia' fala de Ancelotti e movimenta mais de R$ 1 bilhão na janela

Há 9 horas
Mais LANCE!
Mason Mount abriu o placar do Manchester United contra o Sunderland na Premier League

PSG x Manchester United: Mason Mount sai de campo lesionado

Bruno Guimarães posa com camisa do Arsenal

Ida de Bruno Guimarães ao Arsenal enlouquece torcedores: 'Absurdo'

Iván Román Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético encaminha saída de Ivan Román por empréstimo: veja detalhes

Lionel Messi sorri em treino da Argentina antes da final contra a Espanha na Copa do Mundo

Relatório revela ameaças de atentado contra Messi na Copa do Mundo 2026

Jorge Messi e Celia Cuccittini acompanham jogo de Lionel Messi no Inter Miami

Pai e gestor: Jorge Messi transformou carreira de Lionel

João Pedro comemorando em amistoso pelo Chelsea

Atuação de João Pedro em Chelsea x Milan viraliza: 'Voando'

Vini Jr com camisa branca do Real Madrid aponta para o céu

'Oito anos no Bernabéu são muito curtos': Vini Jr se declara ao Real Madrid após a renovação

Romelu Lukaku comemora gol marcado pela Bélgica contra a Nova Zelândia, pela Copa do Mundo

De saída do Napoli, Lukaku está próximo de clube europeu

Vini Jr. defendendo as cores do Real Madrid durante partida válida pela LaLiga.

Grupo Globo negocia com LiveMode transmissão da LaLiga

João Pedro comemora gol

Chelsea x Milan: João Pedro marca duas vezes em amistoso na Indonésia; veja gols

Thiago Almada em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo

River Plate anuncia acordo por chegada de Thiago Almada

Lionel Messi ao lado de Jorge Messi

Pai de Lionel Messi, Jorge Messi morre na Argentina

Arte de Arsenal x Borussia Dortmund Lance!

Arsenal x Borussia Dortmund: onde assistir ao jogo pela Emirates Cup