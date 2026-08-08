AFA homenageará pai de Messi com minuto de silêncio neste fim de semana Jorge Messi morreu aos 68 anos após meses enfrentando problemas de saúde

A Associação do Futebol Argentino (AFA) fará um minuto de silêncio em todas as partidas das categorias e modalidades do futebol argentino neste fim de semana em homenagem a Jorge Messi, pai de Lionel Messi, que morreu na última sexta-feira (7), aos 68 anos, em Rosário, na Argentina.

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A entidade também determinou que jogadores, comissões técnicas e equipes de arbitragem utilizem uma braçadeira preta durante as partidas em memória do pai do capitão da seleção argentina.

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— Em sua memória, a Associação do Futebol Argentino dispôs, antes do início das partidas, a realização de um minuto de silêncio em todos os jogos a serem realizados em todas as categorias do futebol argentino e a utilização de uma braçadeira preta por parte da equipe de arbitragem, jogadores e comissões técnicas — disse a AFA.

Jorge morreu após meses enfrentando problemas de saúde. A família de Messi já havia se manifestado sobre o estado de saúde do argentino em outra ocasião, quando surgiram especulações sobre sua morte. Na época, o comunicado não negou que Jorge Messi enfrentava um problema de saúde e informou que ele estava sob acompanhamento médico.

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Relação com Lionel Messi

Embora não tivesse uma vida midiática, Jorge Messi teve papel importante no desenvolvimento da carreira do filho. Quando Lionel Messi ainda atuava nas categorias de base do Newell's Old Boys, ele buscou tratamento para ajudar o jogador a superar dificuldades relacionadas ao crescimento físico.

Jorge Messi também acompanhou as primeiras semanas de Messi em Barcelona, enquanto Celia Cuccittini, mãe do jogador, permaneceu em Rosário para organizar a mudança e cuidar do restante da família.

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Antes de se dedicar à família e à carreira do filho, Jorge Messi tentou seguir os passos de Lionel e se tornar jogador de futebol. Ele chegou a atuar nas categorias de base do Newell's Old Boys, mas abandonou a tentativa após ser convocado para o serviço militar argentino.

Formado como técnico químico, Jorge Messi trabalhou na fábrica Acindar durante a década de 1980 e chegou ao cargo de gerente.

Jorge Messi em chegada no aeroporto de Barcelona em 2020 (Foto: Lluis Gene/AFP)

Veja abaixo o comunicado completo

No dia de hoje, sábado, 8 de agosto, lamentamos com profunda dor a irreparável perda de Jorge Messi, pai de Lionel Andrés Messi.

Em sua memória, a Associação do Futebol Argentino dispôs, antes do início das partidas, a realização de um minuto de silêncio em todos os jogos a serem realizados em todas as categorias do futebol argentino e a utilização de uma braçadeira preta por parte da equipe de arbitragem, jogadores e comissões técnicas.

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Da mesma forma, as bandeiras das instalações da AFA hastearão a meio-mastro, em sinal de luto, até a próxima sexta-feira, 14 de agosto.

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