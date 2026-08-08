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Endrick passa em branco e vê concorrente ganhar força no Real Madrid

Brasileiro tem mais dois jogos para conquistar Mourinho

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 16:03
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Carlos Espí comemora com Valverde gol marcado em amistoso do Real Madrid contra o Ferencváros
Carlos Espí comemora com Valverde gol marcado em amistoso do Real Madrid contra o Ferencváros (Foto: Divulgação/Real Madrid)

No amistoso entre Real Madrid e Ferencváros, Endrick passou em branco e não conseguiu ter uma grande atuação em seu segundo jogo com Mourinho. Na etapa final, o atacante brasileiro viu seu concorrente Carlos Espí balançar as redes com menos de cinco minutos em campo em jogada com participação do ex-jogador do Palmeiras.

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Na etapa inicial, Endrick teve duas boas chances para marcar gols, mas não conseguiu estufar as redes da equipe húngara. Aos 11 minutos, o atleta recebeu um cruzamento na pequena área, mas o desviou saiu por cima da meta, enquanto aos 37 minutos teve um chute bloqueado por um defensor após receber uma grande bola de Arda Güler.

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Embora o Real Madrid tenha investido muito dinheiro na contratação de Endrick, os amistosos de pré-temporada sob comando de José Mourinho podem ditar o futuro do atleta no clube merengue. O treinador português avalia o elenco e deve decidir quem permanecerá no elenco para a próxima temporada.

Emprestado na última temporada ao Lyon, Endrick não tem garantia de que terá muitos minutos na nova temporada do Real Madrid. Com a chegada de Diomande, o jogador da Costa do Marfim deve formar o ataque ao lado de Vini Jr e Kylian Mbappé, o que diminui as chances da joia do Palmeiras em conquistar espaço na equipe principal.

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Além do trio, Endrick enfrenta uma concorrência com Carlos Espí, que foi contratado junto ao Levante após a saída de Gonzalo García para o Fulham. E nos lados do campo, Mourinho conta com Brahim Díaz e terá Rodrygo a partir do início de 2027, uma vez que o camisa 11 se recupera de uma lesão ligamentar no joelho da perna direita.

Na avaliação do jornal "As", Endrick recebeu uma nota seis, enquanto Carlos Espí foi avaliado acima do brasileiro com uma nota sete. O diário da capital espanhola explicou os motivos de uma atuação modesta do ex-jogador do Palmeiras.

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- Muita vontade, pouco acerto. Vai em cada bola como se fosse a última. Esse esforço, às vezes descontrolado, o leva a se lançar de cabeça em cruzamentos ou a sofrer faltas nos minutos iniciais. Um furacão que peca por falta de autocontrole para alcançar a precisão. Como nove, correto. No segundo tempo, foi testado como ponta direita. Embora seja cedo para tirar conclusões, pois teve apenas 10 minutos ali, não convenceu - concluiu o jornal espanhol.

Na quarta-feira (12), Endrick terá mais uma chance para provar a José Mourinho que merece um espaço no elenco do Real Madrid diante do Deportivo La Coruña. A equipe merengue ainda tem um compromisso contra o Schalke 04 no próximo fim de semana para encerrar a preparação para o início da temporada.

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Endrick posa com time titular do Real Madrid para amistoso contra o Ferencváros
Endrick posa com time titular do Real Madrid para amistoso contra o Ferencváros (Foto: Divulgação/Real Madrid)
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