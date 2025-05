A temporada de estreia de Kylian Mbappé no Real Madrid ficará marcada na carreira do atacante francês, que vive a melhor fase em nível individual. Além de ter conquistado dois títulos assim que se juntou à equipe, o jogador marcou 41 gols pelo clube e é um dos destaques do elenco, que é comandando ainda por Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira.

Com o gol marcado no domingo contra o Sevilla, que encaminhou a vitória do Real Madrid em La Liga, Mbappé diminuiu a diferença para Viktor Gyokeres, do Sporting, na disputa pela Chuteira de Ouro da temporada. Além disso, foi a quarta partida consecutiva do francês balançando as redes na competição nacional, que teve como campeão o Barcelona.

Embora já tenha marcado em quatro jogos consecutivos em setembro, a novidade desta vez é o volume de gols. Antes, foram dois contra o Betis, de Antony, um contra o Real Sociedad, e um contra o Espanyol, totalizando cinco gols no período. Desta vez, são sete: dois contra o Celta, um hat-trick contra o Barcelona e um contra o Mallorca e um contra o Sevilla.

Mbappé ainda tem um jogo de La Liga, que será contra o Real Sociedad na última rodada, no próximo domingo, e pelo menos três no Mundial de Clubes até o fim da temporada. Com a saída de Ancelotti, quem está cotado para assumir o cargo é Xabi Alonso, que já se despediu do Leverkusen. Para a posição do time alemão, Fabregas é cotado, embora esteja atualmente no Como, da Itália.

Com essas disputas, o francês tem espaço para aumentar sua marca de gols em uma temporada em lugares que nunca esteve. Com 44 gols pelo PSG em 48 partidas, ele deixou Paris há um ano, e esse é seu recorde de gols. Pelo Real Madrid, ele tem três anos agora de contrato válido. Nas últimas cinco temporadas, somente na temporada 2021-22 ele ficou abaixo de 40 gols: foram 39.

Mbappé é uma ameaça à Espanha na Liga das Nações

Entre o fim de La Liga e a estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes, marcada para o dia 18 de junho contra o Al-Hilal, Mbappé tem um outro desafio: vencer a Liga das Nações pela segunda vez. No dia 5 de junho, em Sttutgart, o atacante será o capitão da França contra a seleção da Espanha.

Os dois últimos colocados da competição irão se enfrentar em busca de uma vaga na final, que será realizada em Munique, três dias depois. Mbappé tem a competição com o desafio de voltar a marcar novamente pelo seu país, e chegará embalado pela boa temporada que vive pelo Real Madrid.

Modric e Mbappé em França x Croácia (foto: Franck Fife/AFP)

A última vez que Mbappé marcou um gol pela seleção da França foi na Eurocopa, quando fez um gol contra a Polêmica em Dortmund, em 25 de junho do ano passado. Desde então, os franceses ficaram 11 jogos sem que o craque balançasse as redes adversárias, sendo sete com Mbappé em campo. Uma marca negativa, já que o atacante nunca havia ficado tantos jogos sem marcar pelo seu país.

