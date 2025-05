Alvo do Leverkusen para substituir Xabi Alonso, Fabregas faz mistério sobre futuro

Alvo do Bayer Leverkusen para substituir Xabi Alonso, Cesc Fabregas deixou seu futuro em aberto para a próxima temporada. O treinador do Como não garantiu seu futuro na equipe italiana e comentou muito sobre confiança entre o clube e o comando técnico.

- Falo com o coração e digo o que sinto, sempre. Eu deveria ser mais racional. Começamos a conversar com o clube, me sinto muito apegado a tudo o que Como significa, me sinto como um nativo de Como. Isso nunca vai mudar, tenho que sentir que estamos todos do mesmo lado, todos no clube têm que acreditar no que fazemos. Da forma como trabalho, tenho que sentir a máxima confiança nos rapazes e no clube. É a minha ambição, tenho que entender se todos estão convencidos a continuar me seguindo. Sempre fui muito claro.

Na sequência, Fabregas garantiu que dará um veredito sobre seu futuro nas próximas semanas, seja permanecendo ou deixando o Como, embora sem falar sobre o Leverkusen. O treinador é o nome predileto do clube alemão, que estará sem treinador na próxima semana.

- Com certeza, tudo deve ser oficial. Não estou preocupado, estou muito tranquilo. Não posso dizer mais nada, faltam cinco, seis dias para o fim da temporada. Peço que esperem um pouco e aí tudo ficará esclarecido.

Neste domingo (18), o Como visita o Verona pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe comandada por Fabregas encerra sua participação no Calcio diante da Inter de Milão, no próximo fim de semana.