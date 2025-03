A França tropeçou diante da Croácia no jogo de ida das quartas de final da Nations League e foi derrotada por 2 a 0 na última quinta-feira (20). Para tentar uma virada dentro de casa e garantir a classificação para a próxima fase, a seleção francesa conta com o protagonismo de sua principal estrela, Kylian Mbappé. No entanto, o capitão dos Les Bleus enfrenta um longo jejum de gols com a camisa da seleção: com o último gol tendo sido em junho de 2024, durante a Eurocopa.

Na competição continental, Mbappé marcou apenas um gol, no empate em 1 a 1 contra a Polônia, na terceira rodada da fase de grupos. Ao longo de seis partidas na Euro, o atacante do Real Madrid também distribuiu duas assistências, mas sofreu uma fratura no nariz logo na estreia do torneio, o que o obrigou a atuar com uma máscara de proteção até a eliminação da França nas semifinais. O equipamento teria impactado seu rendimento dentro de campo.

A missão da França de Mbappé contra a Croácia

➡️Na reedição da final da Copa de 2018, Croácia sai na frente da França na Liga das Nações

Neste domingo (23), às 16h45 (de Brasília), a França volta a enfrentar a Croácia, desta vez no Stade de France, em Paris (FRA), em busca da classificação para as semifinais da Nations League. Com a desvantagem de dois gols no agregado, a equipe de Didier Deschamps precisará adotar uma postura ofensiva desde o início.

Por outro lado, a Croácia chega para a partida com grande confiança após a atuação convincente no jogo de ida. A seleção de Zlatko Dalić abriu dois gols de vantagem ainda na primeira etapa e soube controlar o ritmo do confronto. Com a vantagem no placar agregado, os croatas podem perder por até um gol de diferença que, mesmo assim, avançarão às semifinais da competição.

A transmissão será por conta da SportTV (TV fechada) e Globoplay (streaming).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE FRANÇA X CROÁCIA

França (Técnico: Didier Deschamps): Maignan; Koundé, Konaté, Saliba e Digne; Tchouaméni, Guendouzi e Rabiot; Barcola (Kolo Muani), Dembelé e Mbappé

Croácia (Técnico: Zlatko Dalic): Livakovic; Sutalo, Caleta-Car e Gvardiol; Perisic, Modric, Kovacic e Sosa; Kramaric, Budimir e Baturina.