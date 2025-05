Mbappé ‘ameaça’ Gyokeres na briga pela Chuteira de Ouro; veja classificação

Além de contribuir para a vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Sevilla em La Liga, o gol marcado por Kylian Mbappé, na tarde deste domingo, acirrou ainda mais a disputa pela Chuteira de Ouro da temporada 2024/25. O francês diminuiu a diferença para o líder do ranking, Viktor Gyokeres, do Sporting, em 0,5. Na terceira posição, aparece Mohamed Salah, do Liverpool.

Desta forma, Mbappé soma 58 pontos com 29 gols marcados pelo Real Madrid na temporada, enquanto o atacante sueco do time português tem 39 gols e 58,5 pontos. Salah tem, atualmente, 56 pontos e 28 gols pelo Liverpool. No entanto, o clube inglês entra em campo nesta segunda-feira contra o Brighton, fora de casa, e o egípcio pode se igualar ao jogador merengue.

Enquanto a temporada do Campeonato Português se encerrou neste sábado com o título do Sporting, o Real Madrid ainda tem mais um jogo por La Liga. Já o Liverpool tem duas partidas ainda a serem disputadas. Os torneios espanhol e inglês terminam no dia 25 de maio, no próximo fim de semana.

Veja a classificação da Chuteira de Ouro

Viktor Gyokeres: 58,5 pontos (39 gols pelo Sporting) Kylian Mbappé: 58 pontos (29 gols pelo Real Madrid) Mohamed Salah: 56 pontos (28 gols pelo Liverpool) Harry Kane: 52 pontos (26 gols pelo Bayern Munique) Robert Lewandowski: 50 pontos (25 gols pelo Barcelona) Mateo Retegui: 50 pontos (25 gols pela Atalanta)

Gyokeres comemorando gol pelo Sporting (Foto: Reprodução/Sporting)

Como é feita a pontuação

A Chuteira de Ouro é o prêmio dado ao artilheiro do europeu na temporada, contando apenas os campeonatos nacionais. Cada gol marcado nas principais ligas (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França) valem 2 pontos, nas ligas intermediárias o peso é 1,5 e nas ligas menores é 1.

Desta forma, os gols de Mbappé e Salah, que estão na briga pela Chuteira de Ouro da temporada, valem dois pontos, enquanto os tentos marcados por Gyokeres tiveram 1,5 de peso.

