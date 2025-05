Bellingham não entrará em campo na despedida de Ancelotti do Real Madrid

Autor de um dos gols da vitória do Real Madrid sobre o Sevilla, Bellingham não entrará em campo na despedida de Ancelotti. O inglês recebeu o 5º cartão amarelo na La Liga e não estará à disposição para enfrentar a Real Sociedad devido a suspensão automática.

Com isso, Ancelotti conta com a recuperação de alguns nomes do elenco do Real Madrid para a despedida do clube no Santiago Bernabéu. Neste momento, Vini Jr, Rodrygo e Brahim Díaz são dúvidas, mas não estão descartados para o confronto.

Enquanto Bellingham está fora da partida, Endrick se tornou dúvida para o último jogo do Real Madrid por conta de dores musculares. O brasileiro deixou o campo de jogo contra o Sevilla no início da segunda etapa e será avaliado pelo departamento médico do clube espanhol.

Na reta final da temporada, Ancelotti tem diversas baixas no Real Madrid, como Carvajal, Militão, Rüdiger e Alaba, que retornarão para o Mundial de Clubes. Por outro lado, Camavinga e Ferland Mendy só voltar a jogar na próxima temporada.

Bellingham é cobrado por Ancelotti e dirigentes do Real Madrid

Antes da partida com o Sevilla, o "Marca" revelou uma cobrança de Carlo Ancelotti e de dirigentes do Real Madrid com Jude Bellingham. O atleta foi questionado por conta da queda de rendimento em relação a temporada passada, em que foi um dos destaques do clube merengue.