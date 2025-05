Xabi Alonso pede renovação de medalhão do Real Madrid

Embora não tenha sido anunciado oficialmente, Xabi Alonso trabalha nos bastidores do Real Madrid e pediu a renovação de contrato do meio-campista Luka Modric por mais um ano, segundo informações da "Rádio Marca", da Espanha. O croata de 39 anos tem contrato até o mês de junho e, caso estender o vínculo, chegará a 14 anos de clube.

A escolha por renovar com Modric seria surpreendente, visto que o meia completará 40 anos em dezembro e teve minutos reduzidos na temporada por questões físicas. Além disso, anteriormente, a imprensa espanhola havia informado que Xabi definiu três prioridades do Real Madrid na janela de transferências para a próxima temporada, sendo uma elas um reforço no meio de campo.

Alonso e Modric, inclusive, dividiram os gramados pelos Blancos entre 2012 e 2014. Agora como técnico, o ex-Bayer Leverkusen retorna a Madri com a missão de reconstruir a imagem do Real após temporada irregular, marcada pela última dança com Carlo Ancelotti à frente da equipe.

Nas últimas semanas, Xabi Alonso anunciou publicamente sua saída do Leverkusen ao fim da temporada. No entanto, o treinador ainda não confirmou o acerto com o Real Madrid.

Prioridades na defesa do Real Madrid

Além do reforço no meio-campo, a diretoria merengue, junto de Xabi Alonso, enxerga a zaga e as laterais como um dos pontos cruciais para a próxima temporada do Real Madrid, principalmente pelos diversos desfalques por lesão na linha defensiva. Já tendo contratado o zagueiro Dean Hujsen, espanhol de 20 anos que se destacou na temporada pelo Bournemouth, da Premier League, o clube foca nas posições restantes.

Na lateral-direita, Alexander-Arnold é o nome mais cotado para reforçar o Real e disputar posição com Carvajal. No entanto, existe um impasse com relação a data da chegada do inglês, uma vez que o Liverpool exige uma compensação financeira para liberá-lo antes do Mundial de Clubes.

Na lateral-esquerda, Xabi Alonso tem como prioridade a chegada de Álvaro Carreras, que pertence ao Benfica, mas interessa o Real Madrid. Além do jovem de 22 anos, Grimaldo também está na lista, uma vez que atuou sob comando do futuro treinador merengue no Bayer Leverkusen.

