É campeão! Barcelona conquista seu 28ª título de La Liga

Com Lamine Yamal decisivo, o Barcelona conquistou o seu 28º título de La Liga. A confirmação vem com duas rodadas de antecedência, após vitória por 2 a 0, contra o Espanyol, fora de casa. Agora, os Culés se isolam na primeira colocação e sem mais chances de ser alcançado pelo Real Madrid.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

É o segundo título do Barcelona nas três últimas temporadas, sendo o primeiro sob o comando de Hansi Flick. Se fizermos o recorte do século, o Barça possui mais conquistas que o Real Madrid: 12 a 9. Ao longo de toda história, porém, os Blancos estão isolados no topo, com 36 a 28.

continua após a publicidade

A conquista foi de forma contundente, sem deixar dúvidas acerca da campanha da equipe. Mesmo com problemas financeiros, o time se uniu e mostrou que é, hoje, o melhor do país. Prova disso é que os Culés venceram os quatro clássicos contra o Real Madrid na temporada. Dois deles foram pro La Liga, um pela Copa do Rei e outro pela Supercopa da Espanha.

Barcelona campeão de La Liga (Arte: Lance!)

➡️ Fim de uma era: Lyon prepara despedida de Lacazette

A grande festa pelo título do Barcelona será realizada apenas no domingo, dia 18, quando a equipe fará seu último jogo dentro de casa, contra o Vilarreal. Por já ter confirmado o troféu de forma antecipada, a partida tende a ser focada apenas nas comemorações de jogadores, dirigentes e membros da comissão técnica.

continua após a publicidade

Destaques individuais do Barcelona no título de La Liga

Movido pelo seu ataque, o Barcelona terminou, com folgas, na liderança de mais gols marcados em La Liga. Até aqui, com dois jogos para o fim, os Culés balançaram as redes dos adversários em 97 oportunidades. Três jogadores foram os responsáveis pela maioria deles: Lewandowski (25), Raphinha (18) e Lamine Yamal (8).

No quesito assistências, os jogadores do Barça também foram os protagonistas. Lamine caminha para ser o ganhador na disputa de atletas com mais passes para gols, com 13. Raphinha divide a segunda colocação com 9, ao lado de Álex Baena.

📲 Para ficar por dentro de tudo de Futebol Internacional, acompanhe as notícias e informações no Lance!.