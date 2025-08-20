Milan se aproxima de contratar novo centroavante; confira

Em busca de um centroavante para a temporada, o Milan está próximo de concretizar uma das contratações mais esperadas do próprio mercado. Victor Boniface, do Bayer Leverkusen, está em negociações avançadas para se tornar o novo camisa 9 dos Rossoneros, segundo o jornalista Florian Plettenberg.

À princípio, a negociação entre Milan e Leverkusen deverá ser com um empréstimo como base, de acordo com Gianluca Di Marzio. Porém, ainda não está claro se haverá uma cláusula de opção ou obrigação de compra no contrato. O valor, todavia, já estaria definido: 30 milhões de euros (R$ 191,3 milhões na cotação atual). Em relação aos termos pessoais, já existe um acordo entre os Rossoneros e Boniface.

O Milan iniciou o mercado de verão europeu tendo a contratação de um centroavante como grande objetivo imposto pelo novo treinador, Massimiliano Allegri. Assim, nomes como Dusan Vlahovic, Rasmus Hojlund e Darwin Nuñez foram bastante especulados, mas Boniface se tornou a opção mais viável e com um perfil que agrada o técnico italiano.

Possível reforço do Milan, Boniface comemora gol pelo Bayer Leverkusen (Foto: Divulgação/Bayer Leverkusen)

Números de Boniface no Leverkusen

Victor Boniface se destacou bastante no Bayer Leverkusen de 2023/24, quando substituiu o então lesionado, Patrik Shick. O atacante foi uma surpresa pelos 22 gols marcados nos 35 jogos que disputou e se valorizou prontamente. No entanto, na última temporada, Boniface não teve tanta continuidade como titular e somou 10 tentos nas 26 partidas que entrou em campo. Em vias de reforçar o Milan, o nigeriano quase se transferiu para o Al-Nassr em janeiro deste ano, mas os sauditas acabaram escolhendo Jhon Durán de última hora.

