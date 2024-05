Mbappé se despede do PSG sem título da Champions League, e torcedores detonam jogador

Mbappé se despede do PSG sem título da Champions League (FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 18:37 • Paris (FRA)

Fim do sonho na França. Com a eliminação na semifinal, o PSG vai terminar mais uma temporada sem o título da Champions League, sendo esta a última de Kylian Mbappé. Com fim do contrato em junho, o jogador anunciou a saída do clube e tem como principal destino o Real Madrid.

O projeto de investimento no PSG tem como principal ambição a Liga dos Campeões, mas que parece cada vez mais distante. Grandes jogadores passaram pelo Parque dos Príncipes, como Lionel Messi, Beckham, Neymar, Ibrahimovic e Mbappé, mas não alcançaram o topo da Europa.

Com as recentes atuações e a eliminação na semifinal, Mbappé foi alvo de grandes críticas por parte dos torcedores nas redes sociais. Veja abaixo, no Lance!, algumas das 'zoações' com o atacante.

