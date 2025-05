Jogadores do Real Madrid projetam Mundial de Clubes: ‘Sonho’

Com apenas dois títulos na temporada, o Real Madrid aposta as fichas no Mundial de Clubes para recuperar a confiança. Internamente, a competição é tratada com muita seriedade e vista como uma obsessão entre os jogadores do elenco.

Após a vitória sobre o Sevilla, Jude Bellingham foi questionado sobre a importância do Mundial de Clubes para o Real Madrid. O inglês detalhou o significado do torneio para o elenco merengue e afirmou querer dar uma resposta após um ano abaixo da média.

- É importante, pois é outro título e queremos ganhar. É o sonho do elenco e do clube. Depois de uma temporada um pouco abaixo, queremos vencê-lo.

Além de Bellingham, Fede Valverde também abriu o jogo sobre a visão dos atletas do Real Madrid em relação ao Mundial de Clubes. O uruguaio disse enxergar a competição com muita empolgação e com o objetivo de fazer os torcedores celebrarem uma nova conquista.

- Muita vontade e empolgação, muito orgulho de representar a camisa do Real Madrid. Vamos tentar ganhar como se deve, como esse clube pede e que a torcida possa aproveitar de outro título.

No Mundial de Clubes, o Real Madrid está no grupo com Al-Hilal, Pachuca e RB Salzburg e tem estreia marcada para o dia 18 de junho contra a equipe saudita. Na temporada, o clube merengue conquistou apenas a Supercopa da Europa e o Intercontinental justamente contra a equipe mexicana.