Xabi Alonso se pronuncia sobre substituir Ancelotti no Real Madrid

Técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso se pronunciou sobre substituir Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid. O treinador faz seu último jogo à frente do clube alemão contra o Mainz, neste sábado (17), às 10h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Eu acho que é bom encerrar as coisas de forma adequada e há o momento certo para tudo - disse o espanhol.

Nas últimas semanas, Xabi Alonso anunciou publicamente sua saída do Bayer Leverkusen ao fim da temporada. No entanto, o treinador ainda não confirmou o acerto com o Real Madrid, embora já trabalhe nos bastidores do clube, segundo a imprensa espanhola.

continua após a publicidade

Por outro lado, Carlo Ancelotti anunciou sua saída do Real Madrid para comandar a Seleção Brasileira, o que deixa caminho livre para Xabi Alonso. Existe a expectativa do comandante chegar nos próximos dias para dirigir a equipe merengue no Mundial de Clubes.

Xabi Alonso trabalha nos bastidores do Real Madrid

Embora não tenha sido anunciado oficialmente, Xabi Alonso trabalha nos bastidores do Real Madrid e de olho na janela de transferências. O comandante pediu a chegada de jogadores para três posições como prioridade para a próxima temporada.

continua após a publicidade