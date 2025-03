Técnico do Barcelona barra Raphinha na volta da Data Fifa

O Barcelona enfrentará o Osasuna sem a presença de Raphinha e Ronald Araujo, conforme anunciado pelo técnico Hansi Flick nesta terça-feira (26). O jogo será realizado no estádio Olímpico de Montjuïc, em Barcelona. A ausência dos jogadores se deve à insuficiente recuperação após seus compromissos internacionais. O brasileiro participou integralmente do jogo contra a Argentina. O uruguaio, por sua vez, não entrou em campo na partida do Uruguai contra a Bolívia. Ambos os jogadores retornarão a Barcelona apenas nesta tarde.

- Eles não vão jogar ou estar no time. Eles estão fora. O voo é longo e não é a situação mais ideal. Eles têm que treinar. Eles têm que se recuperar e treinar, e então veremos no domingo. Mas o time é fantástico, e temos que lutar pelos três pontos. Quando vencermos e conseguirmos mais três pontos, essa será a melhor reação que podemos dar - declarou Flick.

Raphinha tem sido fundamental para o Barcelona. O jogador ficou ausente em apenas uma partida durante toda a temporada devido a leves desconfortos. Sua contribuição constante, exceto no último jogo contra o Osasuna, onde atuou como substituto, evidencia sua relevância para a equipe.

Os jogadores focam agora na recuperação para o próximo jogo contra o Girona, programado para o domingo. Enquanto isso, o Barcelona ajusta sua formação para o confronto com o Osasuna, sem dois de seus principais jogadores.

