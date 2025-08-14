Tottenham condena racismo após derrota na Supercopa da Europa
Clube inglês foi derrotado nos pênaltis para o PSG
O Tottenham condenou o caso de racismo sofrido por Mathys Tel após a derrota para o PSG na Supercopa da Europa. O centroavante entrou no segundo tempo e foi um dos jogadores da equipe inglesa a desperdiçar cobrança de pênalti.
- Estamos indignados com o abuso racial que Mathys Tel recebeu nas redes sociais após a derrota na Supercopa da UEFA na noite passada. Mathys demonstrou bravura e coragem ao dar um passo à frente e cobrar um pênalti, mas aqueles que o ofendem não passam de covardes, escondendo-se atrás de nomes de usuário e perfis anônimos para expressar suas opiniões abomináveis. Trabalharemos com as autoridades e plataformas de mídia social para tomar as medidas mais fortes possíveis contra qualquer indivíduo que conseguirmos identificar.
No confronto, o Tottenham abriu uma vantagem por 2 a 0, mas cedeu o empate para o PSG nos minutos finais. Na decisão por pênaltis, Van de Ven desperdiçou a primeira cobrança dos Spurs defendida por Chevalier, enquanto Tel finalizou para fora.
Mathys Tel chegou por empréstimo junto ao Bayern de Munique em fevereiro e foi comprado em definitivo pelo Tottenham na janela de transferências. O centroavante francês tem contrato até junho de 2031.
