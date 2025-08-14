menu hamburguer
Futebol Internacional

Tottenham condena racismo após derrota na Supercopa da Europa

Clube inglês foi derrotado nos pênaltis para o PSG

  • Mais Notícias

O Tottenham condenou o caso de racismo sofrido por Mathys Tel após a derrota para o PSG na Supercopa da Europa. O centroavante entrou no segundo tempo e foi um dos jogadores da equipe inglesa a desperdiçar cobrança de pênalti.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Estamos indignados com o abuso racial que Mathys Tel recebeu nas redes sociais após a derrota na Supercopa da UEFA na noite passada. Mathys demonstrou bravura e coragem ao dar um passo à frente e cobrar um pênalti, mas aqueles que o ofendem não passam de covardes, escondendo-se atrás de nomes de usuário e perfis anônimos para expressar suas opiniões abomináveis. Trabalharemos com as autoridades e plataformas de mídia social para tomar as medidas mais fortes possíveis contra qualquer indivíduo que conseguirmos identificar.

No confronto, o Tottenham abriu uma vantagem por 2 a 0, mas cedeu o empate para o PSG nos minutos finais. Na decisão por pênaltis, Van de Ven desperdiçou a primeira cobrança dos Spurs defendida por Chevalier, enquanto Tel finalizou para fora.

Mathys Tel chegou por empréstimo junto ao Bayern de Munique em fevereiro e foi comprado em definitivo pelo Tottenham na janela de transferências. O centroavante francês tem contrato até junho de 2031.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

