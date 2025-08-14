Brasileiro faz gol antológico do meio-campo na Inglaterra; veja lance
Lance aconteceu na última quarta-feira (13), pela Copa da Liga inglesa
Como se não bastasse o gol de Éder Militão pelo Real Madrid na semana passada, outro brasileiro marcou um gol antológico de antes do meio-campo. Desta vez, a jogada aconteceu pela Copa da Liga Inglesa, na partida entre Birmingham City e Sheffield United, que terminou em 2 a 1 para os mandantes. Gustavo Hamer foi o responsável pelo único gol do lado visitante — um chute de longa distância que garantiu o gol mais bonito da partida. Veja o lance abaixo:
Quem é Gustavo Hamer? ⚽
Apesar de suas origens brasileiras, Gustavo Hamer construiu sua carreira na Europa e chegou a representar a seleção de base dos Países Baixos, país para o qual se mudou ainda na infância.
Sua trajetória no futebol profissional iniciou-se nas categorias de base do Feyenoord, tradicional clube neerlandês. Promovido ao time principal, fez duas aparições antes de ser emprestado ao FC Dordrecht na temporada 2017/2018, onde teve maior rodagem, com 34 partidas e três gols. Em seguida, passou por PEC Zwolle (2018–2020): 48 jogos e quatro tentos; antes de se transferir para o Coventry City. No clube inglês, consolidou-se como titular, somando 123 atuações e 17 bolas na rede entre 2020 e 2023.
Em 12 de agosto de 2023, Hamer assinou contrato de quatro anos com o Sheffield United, recém-promovido à Premier League à época. A negociação foi feita por valor não divulgado oficialmente, mas estimado em cerca de 15 milhões de libras. Seu desempenho consistente no meio-campo lhe rendeu, em 27 de abril de 2025, o prêmio de Jogador da Temporada da segundona.
